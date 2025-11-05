Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump: “Puede ayudar a cambiar el mundo”

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo generó repercusión internacional tras elogiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista exclusiva con el periodista británico Piers Morgan.

El delantero del Al Nassr afirmó que Trump "es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo", en respuesta a una pregunta sobre la dedicatoria que le hizo meses atrás en una camiseta autografiada.

Cristiano Ronaldo y su mensaje para Trump

La entrevista, cuya primera parte ya fue publicada en los canales oficiales de YouTube de Ronaldo y Morgan, mostró un fragmento donde el jugador recordó el mensaje que escribió al firmar una camiseta para el expresidente estadounidense.

La prenda fue entregada a Trump por el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, quien le obsequió el detalle en junio pasado. En la camiseta podía leerse la frase:

“Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz.”

Consultado por Piers Morgan sobre el significado de esa dedicatoria, Cristiano Ronaldo respondió con firmeza:

“Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo.”

Ronaldo abordará temas personales y su futuro en el fútbol

En la primera parte del encuentro, Cristiano Ronaldo confesó que su retiro del fútbol profesional está cerca y que será un proceso difícil para él, tras más de dos décadas en la élite.

También recordó su paso por el Manchester United y habló sobre su relación con Georgina Rodríguez, su pareja desde hace casi diez años, con quien recientemente confirmó su compromiso.

El periodista británico adelantó que la segunda parte de la entrevista profundizará en momentos personales de la vida del astro portugués. Ronaldo hablará sobre la trágica muerte de su compañero de selección Diogo Jota, fallecido este verano junto a su hermano en un accidente de tráfico en España.

Además, el jugador de 39 años reflexionará sobre el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, y lo que representará para su carrera profesional.

