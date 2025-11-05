Donald Trump volvió a nominar al multimillonario Jared Isaacman para dirigir la NASA

De manera casi inexplicable, el presidente Donald Trump volvió a nominar al multimillonario Jared Taylor Isaacman para hacerse cargo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años sorprendió a sus propios correligionarios de partido, pues a finales de mayo anunció que había retirado de la postulación del exitoso empresario y astronauta comercial bajo el argumento de que se estaba llevando a cabo una “revisión exhaustiva” de sus “relaciones anteriores”.

“Me complace nominar a Jared Isaacman, un consumado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta, como Administrador de la NASA. La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desentrañar los misterios del universo e impulsar la nueva economía espacial, lo convierten en la persona idónea para liderar la NASA hacia una nueva era audaz”, escribió Trump.

Lo controversial del asunto es que los registros de la Comisión Federal de Elecciones señalan a Isaacman como uno de los donantes que, en su momento, apoyaron a candidatos demócratas al Congreso y a grupos afines al Partido Demócrata.

Jared Isaacman es uno de los amigos más cercanos de Elon Musk. (Crédito: John Raoux / AP)

Además, el empresario de 42 años está estrechamente vinculado con el magnate sudafricano Elon Musk quien, a partir de algunos negocios relacionados con la industria aeroespacial que beneficiaron a ambos, lo recomendó ante Donald Trump para asumir la responsabilidad de guiar a la NASA.

Por ello, cuando el fundador de SpaceX y Tesla dejó figurar como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) debido a sus roces con el mandatario de la nación, éste optó por retirar la nominación Isaacman.

Ahora, con la decisión de volver a proponer su nombre para llegar a la NASA, algunos analistas políticos refuerzan su idea de que el distanciamiento entre Trump y Musk no es tan real como pretende hacerse ver, pues además de continuar vigentes los millonarios contratos que el visionario empresario tecnológico firmó con el gobierno, el posible nombramiento de uno de sus amigos más cercanos podría garantizarle otros más durante los más de tres años que le restan a la actual administración federal .

