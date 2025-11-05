La Sub 17 Femenil de México se quedó sin final mundialista

La selección de México acabó con sus aspiraciones de disputar una final mundialista histórica al caer 1-0 ante Países Bajos en el duelo de revancha que sostuvieron después de que las mexicanas se impusieron en la primera fase con el mismo marcador, pero ahora les costó la dolorosa eliminación.

Un descuido de la zaga azteca bastó para que el cuadro neerlandés pusiera tierra de por medio en el segundo tiempo y con solo 21 minutos oficiales en el tiempo regular a las jovencitas mexicanas se les endureció el engrudo, pues basaron todo su esquema para tratar de que Citlalli Reyes con un derechazo pudiera batir la meta de las europeas.

Pero salvó un largo zapatazo que se estrelló en el larguero de la portería de Países Bajos, las aztecas se quedaron con las ganas de verse las caras de nueva cuenta contra Corea del Norte en la gran final y deberán conformarse con disputar ahora el duelo por el tercer lugar contra Brasil.

La gran diferencia es que Países Bajos aprendió a jugarle a México, prestándole la pelota y ganándole las espaldas con veloces contragolpes que pusieron en predicamentos la portería de Valentina Murrieta que de nueva cuenta fue la artífice de la victoria mexicana, pero que no pudo impedir el gol de la derrota.

En el resultado final quedará la duda de un penal a favor de México cuando corría el minuto 87 y el cuadro tricolor se lanzó al abordaje en busca de emparejar el marcador después del gol de Lina Touzani al minuto 68. En esa acción, Berenice Ibarra, capitana de la oncena azteca, lanzó un centro al corazón del área y en el recentro el esférico quedó en la media luna.

Entonces Mía Villalpando tomó el esférico para ceder de inmediato a Joselyn Solís, jugadora de Puebla, se metió al área y encaró a las rivales y entonces las zagueras de Países Bajos Maud Thomassen, Jayda Vinckers trataron de impedir que la mexicana las superara y de pronto cayó al césped.

La acción fue muy rápida, generando que se tuviera que revisar en el VAR, donde Thomasssen jugó el balón y con el pie izquierdo logró despejar, Solís se tropezó con el pie de la neerlandesa y terminó chocando con Touzani, por lo que la decisión de la silbante fue correcta

Valentina Murrieta sacó la cara por México, pero…

De nueva cuenta la portera mexicana Valentina Murrieta fue el factor decisivo de que México estuviera siempre dentro del encuentro, cuando en el minuto 30 alcanzó a desviar con las yemas de los dedos un disparo de la volante Tess Vander Vliet justo para que el balón se fuera a impactar al larguero y México pudiera salvarse.

El gol que mató a México

En el minuto 69, México se vio abajo en el marcador cuando Anne Gelabert, tomó un balón en medio campo para filtrarle el esférico en el área a Lina Touzani para definir sobre la salida de Murrieta.

