La Sub 17 Femenil de México avanzó a 4os de final del Mundial de Marruecos.

La selección de México Sub 17 logró este miércoles una valiosa victoria por la mínima diferencia sobre Paraguay para avanzar de manera sorpresiva a la fase de cuartos de final del Mundial de Marruecos donde enfrentará a la poderosa escuadra de Italia en busca de un histórico boleto a semifinales.

Con un gol de Berenice Ibarra el cuadro mexicano superó a un entusiasta y luchó cuadro paraguayo, pero que en el desarrollo del juego fue superado por la escuadra azteca con varios chispazos que al final de cuentas fueron suficientes para superar al cuadro sudamericano.

Las mexicanas nunca bajaron los brazos y lograron el pase a los cuartos de final del Mundial Sub 17 de Marruecos al vencer 1-0 a Paraguay. Crédito: Cortesía

Ahora México tiene en su futuro a la escuadra de Italia en busca de un hipotético boleto a las semifinales del Mundial en la nación africana en donde las italianas lograron conseguir el pase para enfrentar a las mexicanas gracias a una goleada sobre Nigeria 4-0.

El encuentro

La selección de México desde los primeros minutos tuvo el control de las acciones y conforme avanzó el tiempo fueron presentándose las acciones de peligro como a los 12 minutos cuando en un tiro libre Citlali Reyes envió un centro al área y ahí Stack casi sorprende con remate de cabeza que paso apenas a un lado.

Pero México no se quedaría con las ganas y cuatro minutos después Valeria Alvarado cobró un tiro de esquina a segundo poste, donde Berenice Ibarra apareció a las espaldas de las defensas para rematar de cabeza cruzado y vencer la meta de las actuales campeonas.

Las mexicanas siguieron presionado y a los 21 minutos de acción Ava Stack salió jugando el esférico y entró al área dejando atrás a su marcadora, pero cuando se coreaba el gol su disparo salió apenas desviado para que se salvaran las guaraníes.

Pero estaba claro que Paraguay buscó tener el control en el marcador para poner a funcionar su planteamiento táctico de ferréa marca en la defensa y pases largos al frente para generar contragolpes que les pudieran dar la ventaja.

Las mexicanas supieron detectar este plan de sus adversarias y fueron dominadoras de los primeros 45 minutos, pero apenas pudieron aprovecharlo con un gol que dejó el partido en el aire y a las aztecas a expensas de un error o de un acierto de las paraguayas.

Más parejo, pero México salió adelante

Para el segundo tiempo, las cosas fueron más parejas y de la mano de Claudia Martínez, las paraguayas tuvieron opciones de empatar, pero la portera de México Valentina Murrieta fue la clave de mantener el marcador en los momentos más algidos.

Pero la portera del América agrandó su imagen al detener opciones como una chilena de las paraguayas al minuto 54 con las peores intenciones y después a los 75 minutos cuando Claudia Martínez de nueva cuenta con su velocidad encaró a la portera mexicana y de pronto cayó al césped en el área, obligando a la silbante a checar el VAR, pero sin marcar penal porque la jugada de la zaga mexicana fue limpia.

Ya cerca del final de nueva cuenta Ibarra enfrentó a Claudia Martínez de nueva cuenta en un mano a mano y cuando la paraguaya a los 84 minutos quiso hacer un túnel sobre la portera mexicana, está pudo detener el disparo y así preservar la victoria.

México por su parte con Reyes con disparos muy peligrosos estuvo cerca del 2-0 al estrellar el esférico en el larguero que la portera guaraní alcanzó a desviar con las uñas el esférico que desvió apenitas el balón.

Las jugadoras de México festejan el gol anotado por Berenice Ibarra que valió el pase a los cuartos de final del Mundial Sub 17 de Marruecos al imponerse 1-0 a Paraguay. Crédito: Cortesía

Pero estaba claro que el sufrimiento y angustia de las mexicanas sería hasta el final, después de casi 12 minutos de alargue y que obligaron a la oncena azteca a resistir la presión de las sudamericanas que no se rindieron jamás.

