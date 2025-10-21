La Femenil Sub 17 de México con heroico 1-0 sobre Países Bajos y se jugará la vida vs. Camerún

Cuando parecía que el mundo se le venía encima a la selección femenil de México Sub 17 después de la expulsión de Vanessa Paredes, de pronto un golazo de Citlalli Reyes desde fuera del área guio a la victoria sobre Países Bajos 1-0 y ahora definirá su futuro en el Mundial de Marruecos contra Camerún.

Hasta antes de la expulsión de Paredes, el seleccionado azteca fue amplio dominador del encuentro y estuvo muy cerca de tomar ventaja en la primera mitad, pero sus intentos se estrellaron en los postes o en las manos de la guardameta Maren Groothoff, echando a perder el esfuerzo del cuadro mexicano.

México se vio mucho mejor con respecto al debut que tuvieron contra Corea del Norte al caer 2-0 en un duelo donde el cuadro mexicano tuvo muchos errores, pero sobre todo un miedo escénico que se fue desvaneciendo cuando las coreanas ya estaban adueñadas del marcador.

Pero este martes 21 de octubre se vio la mejor versión del Tricolor Femenil, pues las jovencitas sacaron lo mejor de su repertorio y por esa razón prácticamente dominaron la primera mitad con llegadas de todos sitios que pusieron en predicamentos a la defensa neerlandesa comandada por Maud Thomassen y Aline Weerelts.

México fue hacia adelante en todo momento y con Dafne Sánchez y Citlalli Reyes, que hicieron ver su suerte a las europeas, pero junto con Anaya Miyazato y Ava Stack, coparon totalmente el frente ofensivo haciendo pasar por muchos problemas a las de Países Bajos.

Inclusive el cuadro azteca estuvo tan cerca de conseguir el gol por conducto de Alexa Martínez y Stella Barajas con disparos de media distancia pusieron a prueba a la portera Maren Groothoff que se tuvo que multiplicar para evitar la caída de su meta, sobre todo en un disparo de Barajas que obligó a la portera del cuadro naranja a multiplicarse para rozar el esférico y que este fuera a dar el travesaño, salvándose las europeas.

A remar contra la corriente

Pero de pronto la expulsión de la defensa Vanessa Paredes cuando se le escapaba FloorVan Haaster en un contragolpe cuando le ganaron las espaldas a la zaga mexicana y no hubo otro recurso que jalar a su rival de la playera para recibir la tarjeta roja.

La selección de México en los momentos más álgidos en la victoria sobre Páises Bajos. Crédito: (Selección de México) | Cortesía

Pero esa jugada, en lugar de perjudicar a México, les picó el orgullo para recuperar el control de las acciones y de pronto Citlalli Reyes sacó tremendo disparo desde 15 metros fuera del área que dejó sin opción a la portera europea y determinó la victoria azteca para rifarse la calificación el próximo viernes contra Camerún.

