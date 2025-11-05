María Corina Machado dice que “Maduro empezó esta guerra” en Venezuela y que “Trump está acabando con ella”

La opositora venezolana y María Corina Machado acusó este miércoles a Nicolás Maduro de emprender una guerra contra el pueblo de Venezuela y agradeció al presidente Donald Trump por ordenar los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones de narcotraficantes frente a la nación caribeña.

“Maduro no es un jefe de Estado legítimo. Es el líder de una estructura narcoterrorista y ha declarado la guerra contra el pueblo venezolano y las democracias de la región”, expresó la premio Nobel de la Paz en un foro de negocios celebrado en Miami, en el que participó por videollamada.

“Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump está acabando con ella“, agregó la líder venezolana, que calificó la estrategia estadounidense de “absolutamente correcta”.

Según Machado, las estructuras lideradas por Maduro se financian con tráfico de drogas, armas y personas, y aseguró que la administración de Trump está cortando esas fuentes de ingresos con sus ataques recientes, en los que han muerto decenas de personas en las últimas semanas.

Los ataques de Estados Unidos en el Caribe han elevado la presión contra el régimen de Maduro, al que Washington acusa de ser un narcotraficante y haberle robado las elecciones presidenciales de julio de 2024 a la oposición.

En una entrevista con la cadena estadounidense CBS emitida el domingo, Trump aseguró que los días de Maduro como presidente están contados, aunque minimizó el riesgo de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela.

Machado se encuentra en la clandestinidad desde que denunció un fraude en las elecciones de 2024, en las que Maduro volvió a proclamarse presidente.

