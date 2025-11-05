Menú navideño de Starbucks: qué bebidas trae y cuándo es el Día del Vaso Rojo

La temporada festiva ya está a la vuelta de la esquina, y con ella llega uno de los “rituales” preferidos de los fanáticos del café: el menú navideño de Starbucks.

Para este 2025, la cadena de cafeterías ha anunciado nuevas y clásicas bebidas especiales, así como la fecha del icónico Día del Vaso Rojo, una tradición que cada año convoca a miles de personas en tiendas de todo el país.

¿Cuándo llega el menú navideño de Starbucks y qué bebidas trae?

A partir del 6 de noviembre, Starbucks oficializa la llegada de la Navidad con la incorporación de su selección especial al menú, destaca la cadena en su sitio web.

Entre las bebidas destacadas están el Mocha de Menta, el Caramel Brulée Latte, el Latte Helado de Galleta de Azúcar y el Chai Helado de Pan de Jengibre. A lo largo de la temporada, también se sumarán el Chestnut Praline Latte y el clásico Eggnog Latte, muy solicitado por sus seguidores.

Te compartimos qué ofrece cada una a tu paladar:

Latte de ponche de huevo : Regresa tras haber sido retirado en 2021. Contiene espresso insignia de Starbucks, ponche de huevo al vapor, un toque de leche y nuez moscada espolvoreada por encima.

: Regresa tras haber sido retirado en 2021. Contiene espresso insignia de Starbucks, ponche de huevo al vapor, un toque de leche y nuez moscada espolvoreada por encima. Mocha de Menta : Espresso, leche vaporizada, salsa de chocolate moca y jarabe de menta. Se completa con crema batida y virutas de chocolate negro. Disponible caliente, helada y como Frappuccino.

: Espresso, leche vaporizada, salsa de chocolate moca y jarabe de menta. Se completa con crema batida y virutas de chocolate negro. Disponible caliente, helada y como Frappuccino. Caramel Brulée Latte : Mezcla de espresso, leche vaporizada y salsa de caramelo brulée, coronado con crema batida y más caramelo brulée. También puede pedirse en versión helada o Frappuccino.

: Mezcla de espresso, leche vaporizada y salsa de caramelo brulée, coronado con crema batida y más caramelo brulée. También puede pedirse en versión helada o Frappuccino. Latte helado de galleta de azúcar : Espresso rubio, jarabe con sabor a galleta de azúcar, leche y hielo. La bebida se adorna con chispas rojas y verdes. Disponible caliente, helado o licuado.

: Espresso rubio, jarabe con sabor a galleta de azúcar, leche y hielo. La bebida se adorna con chispas rojas y verdes. Disponible caliente, helado o licuado. Chai helado de pan de jengibre: Leche, hielo y chai especiado con espuma fría sabor jengibre sin lácteos y un topping de especias. Puede personalizarse con alternativas vegetales sin costo extra.

¿Y cuándo es el Día del Vaso Rojo?

El famoso Día del Vaso Rojo se celebrará este año el jueves 13 de noviembre. Ese día, quienes compren bebidas artesanales de temporada, ya sean de otoño o navidad, recibirán un vaso reutilizable de edición limitada, de 473 ml (16 onzas).

Esta tradición se ha consolidado como uno de los eventos más esperados entre los clientes y suele generar un gran flujo de visitantes.

Además de todo lo anterior, desde el 6 de noviembre también estarán disponibles los artículos y regalos navideños de Starbucks.