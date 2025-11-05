Nuevas modificaciones en la Seguridad Social que pueden aumentar tu ingreso en 2026

Más de 40 millones de adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad dependen mensualmente de las prestaciones y beneficios de la Seguridad Social con montos que van desde los $2,000 a los $5,000 dólares; sin embargo, debido al alto costo de vida muchos beneficiarios no logran llegar a fin de mes con estos cheques.

Es por esa razón que, hay que estar al tanto no solo de los beneficios extras que se pueden solicitar, como, por ejemplo, la Seguridad de Ingreso Suplementario, sino también de los cambios anuales, algunos de ellos positivos para los ingresos de los beneficiarios, entre los que se encuentra:

Ajuste del Costo de Vida (COLA)

Todos los años, la Administración de la Seguridad Social ajusta el Costo de Vida para equiparar pagos a la inflación, en este caso, el próximo año el ajuste quedó en 2.8% haciendo un aumento a las prestaciones y beneficios. En este sentido, los adultos mayores percibirán un aumento de aproximadamente $56 dólares a sus pagos mensuales.

Límites de ingresos

Otro cambio para el próximo año será el límite de ingresos, el cual aumentará para quienes no cuentan con la edad plena de jubilación de $23,400 a $24,480 dólares. Los jubilados deben estar al tanto de esto, ya que, la SSA señala que aquellos ingresos superiores a $24,480 dólares tendrán una retención de $1 dólar por cada $2 dólares de ingresos.

Ahora bien, quienes tenga edad plena de jubilación, el límite de ingresos pasará de $62,160 dólares a $65,160 dólares y tendrá $1 dólar de retención por cada $3 dólares de ingresos.

