San Antonio, Texas: el tiempo para hoy miércoles 5 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este miércoles 5 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) al caer la noche. También se espera un viento del suroeste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1019.5 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 06:50 h y el crepúsculo será a las 17:45 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 84 grados Fahrenheit (16 y 29ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves, con una media de unos 50° F.

