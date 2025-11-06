Bronco, como en sus mejores tiempos

La semana pasada, Lupe Esparza se paseó por Los Angeles como cualquier turista. Solo que su visita a esta ciudad tenía dos propósitos, uno promover los conciertos de la banda regiomontana en el sur de California, y otro ir al estadio a apoyar a Los Dodgers, el equipo de béisbol que para entonces estaba en la recta final de la serie mundial.

“Nos tomamos una cervecita, tranquilos”, dijo. “La verdad que es toda una fiesta esa pasión por el béisbol aquí en Los Ángeles”.

Lupe pudo pasar inadvertido en el estadio porque dice que se cubrió la cara, pero dijo que aún así hubo fanáticos que lo reconocieron. Y es que no es fácil que el líder de Bronco —un grupo que por estas fechas está cumpliendo 45 años de existencia—, con una estatura de más de 1.80 metros, corpulento y con una sonrisa avasalladora, pase desapercibido.

El combo, que sobrevivió pese a que de su formación original solo queda Lupe —voz y autor de muchos de los éxitos de la agrupación—, retomará la gira Dejando huella, que ya recorrió varias ciudades de la costa este y que ahora continuará por la costa oeste. Llegará el viernes al teatro Youtube de Inglewood y al día siguiente irá a San Diego, por si alguien no alcanza boleto en Los Angeles, dijo Lupe.

“Invitamos a todo el mundo a que prepare sus botas y sombreros”, dijo el cantante.

Para Lupe este hito es casi un milagro porque Bronco, hace unos años, estuvo a punto de desaparecer. De hecho, él tenía planes de retirarse hace dos décadas, y soñaba con vivir una vida familiar como nunca lo hizo porque el inesperado éxito internacional de Bronco en los años noventa no se lo permitió.

Pero sucedió lo impensable.

“Los planetas se alinearon de una manera extraña”, dijo. “Regresó el Gigante de América, o Bronco, hubo un reencuentro [con los miembros originales] pero no funcionó, pero gracias a eso decidimos juntarnos nosotros”.

Con “nosotros” se refiere a él y a sus hijos, René y José Adán, además de otros dos músicos, Arsenio Guajardo y Javier Cantú. Este quinteto es el que ha logrado salvar el barco, “porque ya iba de una picada inevitable”, dijo Lupe.

“Y la verdad es que estoy muy feliz”, agregó. “Y gran parte del mérito se lo debo a los muchachos, que traen las pilas porque seguimos trabajando a diario como si nadie nos conociera, [y por eso] seguimos estando en los mejores escenarios de Latinoamérica”.

El tour de Bronco es un recorrido por la gran cantidad de éxitos de la banda, pero eso no quiere decir que el grupo está sentado en sus laureles. En agosto estrenó “Bienvenido dolor”, una canción de Horacio Palencia que interpreta Adán, uno de los hijos de Lupe. Y aunque el tema ya tiene más de diez millones de visitas en las redes sociales no hay planes para trabajar en un disco.

“Para un grupo como nosotros, que tenemos tantas canciones exitosas […] cuesta mucho trabajo hacer otras que lleguen a ese nivel”, reconoció Lupe. “Mucho menos en este tiempo en el que todo el mundo tiene millones de opciones para producir música”.

Al terminar “Dejando Huella en Estados Unidos”, Bronco seguirá su camino por Centro y Sudamérica, y para mayo viajarán por primera vez con esta formación a España, donde hay mucha expectativa por conocer a los nuevos integrantes.

Esa vigencia solo se debe a una razón, dijo Lupe:

“Creo que es porque en Bronco le ponemos mucho amor a los que hacemos”, dijo.

En detalle:

Qué: Concierto de Bronco

Cuándo: viernes a las 8 pm

Dónde: teatro Youtube, 1011 Stadium Dr., Inglewood

Cómo: boletos desde $61; informes ticketmaster.com