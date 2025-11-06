Ciudadano estadounidense buscado por el FBI por tráfico de fentanilo fue capturado en Sinaloa

Por medio de un operativo conjunto entre autoridades militares, federales y estatales de Sinaloa, se logró la captura de Daniel Silvestre Manjarrez, un ciudadano estadounidense identificado como “El Dani”, y quien era uno de los objetivos más buscados por el FBI en Estados Unidos, por el delito de conspiración para la distribución de fentanilo.

De acuerdo con un comunicado, el arresto se produjo en una propiedad ubicada en Culiacán, luego de labores de inteligencia e investigación de campo que permitieron identificar el lugar donde el fugitivo se resguardaba.

Tras realizar recorridos de reconocimiento, los agentes detectaron su presencia, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y procedieron a su detención.

La captura fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio de sus redes sociales.

En Culiacán, Sinaloa, personal de la @SSPCMexico detuvo a Daniel “N”, alias “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de… pic.twitter.com/nW0jKcVIHN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2025

El Gobierno mexicano destacó que con acciones como esta refrendan su “compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia que dañan la sociedad”.

Desde febrero en el marco de la “Operación Frontera Norte” -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- se han detenido a 8,707 personas y se han confiscado casi 107,2 toneladas de droga, entre ellas poco más 494 kilogramos de fentanilo en México.

Otros criminales buscados por el FBI

Esta no es la primera captura de un hombre buscado por el FBI que se realiza en México durante el presente año.

El pasado mes de junio, el ciudadano hondureño Walter Bustos Solís fue detenido en San Andrés Cholula, Puebla. La captura fue posible después de confirmarse que el hombre frecuentaba la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, donde intentaba llevar una vida discreta.

Medios como La Silla Rota reportaron que Walter, acusado de homicidio en EE.UU., figuraba entre los diez más buscados por el FBI. Otros, como El Sol de México, señalaron que era un objetivo prioritario debido a la gravedad del crimen que se le imputa.

Asimismo, a mediados de marzo fue detenido en una carretera de Veracruz Francisco Javier “N”, alias “El Veterano”, un objetivo prioritario e integrante de los diez prófugos más buscados del FBI, miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Sigue leyendo:

– Capturan en Sonora a prófugo de EE.UU. buscado por tráfico de fentanilo.

– Por qué se cree que uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI se oculta en la Ciudad de México.