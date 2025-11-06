Desestiman caso penal por accidentes de los Boeing 737 Max a cambio de $1,100 millones

Un juez de Estados Unidos ordenó el jueves retirar los cargos penales contra Boeing por los mortales accidentes de sus aviones 737 MAX 8, ocurridos en 2018 y 2019, como parte de un acuerdo entre la compañía y la fiscalía.

La decisión del juez de Texas se deriva de un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y el fabricante estadounidense de aeronaves, anunciado el 23 de mayo, para poner fin al caso de dos accidentes que causaron un total de 346 víctimas fatales.

Según consta en un documento federal, Boeing pagará $1,100 millones de dólares a cambio de la desestimación de los cargos penales relacionados con su conducta en la certificación de la aeronave 737 MAX.

De la suma total, $444.5 millones serán destinados a un fondo de indemnización para los familiares de las víctimas, que ya había sido financiado en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido alcanzado en 2021.

El acuerdo cancela el juicio penal que estaba previsto para junio en Fort Worth, Texas, y resuelve el caso sin exigir a Boeing que se declare culpable de fraude en la certificación de su modelo MAX.

Los fallidos vuelos de Ethiopian Airlines y Lion Air

Boeing ha expresado sus más sinceras disculpas por los accidentes del vuelo de Ethiopian Airlines, que causó la muerte de 157 personas, y del vuelo de Lion Air en Indonesia, que dejó 189 fallecidos.

La compañía atribuye los accidentes al diseño del Sistema de Aumento de las Características de Maniobra (MCAS), un sistema de control de vuelo que presentó fallas.

El anuncio de este jueves es el último suceso en un caso que comenzó tras los dos accidentes que dañaron la reputación de Boeing y contribuyeron a cambios en la dirección del gigante de la aviación.

En Estados Unidos también se han presentado decenas de demandas civiles contra la compañía, que están siendo tramitadas por dos jueces federales distintos en Chicago, Illinois.

El primer juicio civil sobre el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines comenzó esta semana y Boeing llegó a un acuerdo con el demandante.

Desde los accidentes del 737 Max, que obligaron a paralizar durante años el que era su avión estrella para someterlo a investigaciones, Boeing afronta una crisis, que se acentuó en 2020 con la pandemia del COVID-19 debido al bajón en la demanda de viajes en todo el mundo.

Sigue leyendo:

–Vuelo de American Airlines se retrasó en Texas por presunta amenaza de bomba

–Evacúan vuelo de United Airlines en Houston por problema en el motor

–Hallan dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión de JetBlue en Florida