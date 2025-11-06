Fallece Marshawn Kneeland, jugador de Dallas Cowboys, a los 24 años

Mashawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, falleció este jueves a los 24 años de edad, anunció el equipo.

Kneeland, quien disputaba su segunda temporada en la liga, fue encontrado sin vida durante la noche del lunes, aunque las causas de su muerte aún no han sido reveladas. Su agente, Jonathan Perzley, pidió respeto y privacidad para su familia en este difícil momento.

“Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche. Marshawn entregaba su corazón en cada jugada, en cada práctica y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor difícil de describir”, expresó Perzley en un comunicado.

De acuerdo a reportes policiales, Kneeland estuvo involucrado en un accidente vial y las autoridades lo encontraron con una herida de bala autoinfligida por lo que se maneja el suicidio.

Dallas Cowboys defensive end Marshawn Kneeland died Thursday morning, the team announced in a statement. He was 24. pic.twitter.com/71UvwKFMlt — ESPN (@espn) November 6, 2025

Los Cowboys confirman la noticia y envían sus condolencias

A través de un comunicado oficial, los Dallas Cowboys lamentaron profundamente la pérdida del joven jugador, a quien describieron como “un compañero querido y un miembro ejemplar de la organización”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, señaló el equipo tejano.

La NFL también emitió un mensaje de condolencia, expresando su pesar y asegurando que ha ofrecido apoyo y recursos de consejería tanto al equipo como a los familiares de Kneeland.

“Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland. Hemos estado en contacto con los Cowboys y hemos ofrecido todo nuestro apoyo”, indicó la liga.

Una joven carrera con gran proyección

Seleccionado por los Dallas Cowboys en la segunda ronda del Draft 2024, Marshawn Kneeland provenía de la Universidad de Western Michigan, donde fue una de las figuras defensivas más destacadas de su conferencia.

Durante su corta trayectoria en la NFL, Kneeland mostró un enorme potencial. En la temporada 2025-2026, consiguió su primer sack profesional en el partido inaugural contra los Philadelphia Eagles.

También anotó un touchdown tras recuperar un despeje bloqueado en la derrota ante los Arizona Cardinals el pasado lunes.

