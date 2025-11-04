Cam Little y Sam Darnold, los históricos que escribieron su nombre en oro a media temporada

Cam Little, pateador de los Jacksonville Jaguars, y Sam Darnold, quarterback de los Seattle Seahawks, se metieron en los libros de récords de la NFL con sus respectivas actuaciones en la semana nueve de la temporada.

Little rompió el récord del gol de campo más largo de todos los tiempos con una patada de 68 yardas que conectó el domingo anterior en el triunfo en tiempo extra de Jaguars 29-30 sobre Las Vegas Raiders.

CAM LITTLE JUST KICKED THE LONGEST FG IN NFL HISTORY! 68 YARDS! pic.twitter.com/WGZb6O9xhX — NFL (@NFL) November 2, 2025

Su gol de campo rompió la marca de 66 yardas, que pertenecía desde el 2021 a Justin Tucker, expateador de los Baltimore Ravens.

Cam Little es un jugador de 22 años que llegó a la NFL seleccionado en la sexta ronda del Draft 2024 por Jaguars, equipo con el que en dos temporadas ha mostrado lo confiable que es con 40 goles de campo efectivos en 46 intentos. Registra un 87 por ciento de aciertos.

Desde su época en el fútbol americano colegial, en el que triunfó con los Arkansas Razorbacks, el originario de Moore, Oklahoma, se mostró como el mejor prospecto entre los pateadores de su generación.

Terminó su estancia en los Razorbacks con un 82.8 por ciento de efectividad, el más alto en la historia de Arkansas.

En la pretemporada de agosto pasado ya había exhibido el poder de su pierna derecha al conectar un gol de campo de 70 yardas en el duelo que su equipo perdió ante 31-25 ante los Steelers.

Su hazaña no se registró en los libros de la NFL por tratarse de un partido de pretemporada.

La temporada pasada, en su año de novato, Little convirtió 27 de 29 goles de campo. El más largo fue de 59 yardas. La patada del domingo anterior, de 68 yardas, fue su primer intento de más de 60 yardas en la NFL.

La hazaña de Sam Darnold

Sam Darnold, quarterback de los Seahawks, también grabó su nombre junto a leyendas de la NFL gracias a su desempeño en la victoria de su equipo 14-38 sobre Washington Commanders.

En la primera mitad de ese partido, Darnold completó sus 16 intentos de pase para 282 yardas y cuatro touchdowns, uno en cada una de sus primeras series ofensivas, algo que ningún pasador conseguía desde que Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, lo hizo con los New England Patriots en el 2007.

That was fast. Darnold throws his third TD of the half!



SEAvsWAS on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/kNF85vIVKC — NFL (@NFL) November 3, 2025

No fue todo. Sam finalizó el partido con 330 yardas, 21 pases conectados, sólo tres incompletos, las cuatro anotaciones mencionadas y no sufrió ninguna captura, algo que en la era del Super Bowl, que data de la temporada 1966, sólo consiguió Johnny Unitas, leyenda de Baltimore Colts y miembro del Salón de la Fama, en la victoria 49-7 sobre Atlanta Falcons de noviembre de 1967.

En aquel juego, Unitas pasó para 370 yardas, completó 17 de 20 envíos y sumó cuatro touchdowns; tampoco fue capturado.

Sam Darnold, quien llegó a la NFL reclutado en la primera ronda del Draft 2018 por New York Jets, ha pasado por Panthers, 49ers y Vikings, equipo con el que fue seleccionado Pro Bowl en 2024.

Aterrizó esta temporada en Seattle, equipo al que tiene en primera posición de la división Oeste de la Conferencia Nacional con seis triunfos y dos derrotas.

El entrenador Mike Macdonald, quien llegó a Seattle el año pasado, apostó por el pasador de 28 años para liderar a los Seahawks a los playoffs por primera vez bajo su cargo y, hasta el momento, no lo ha defraudado.

