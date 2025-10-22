Bill Belichick, entre los 12 entrenadores nominados al Salón de la Fama 2026

Bill Belichick, el ‘coach’ más ganador de Super Bowls, destacó entre los 12 entrenadores nominados para formar parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su clase 2026.

Belichick, quien es el actual entrenador de la Universidad de Carolina del Norte del fútbol americano colegial, cumple con los estatutos para ser nominado al Salón de la Fama, que estipulan que los aspirantes deben estar retirados del fútbol americano profesional por una temporada completa después del inicio del ciclo de elecciones.

El veterano ‘coach’ de 73 años no dirige en la NFL desde el 2023, cuando dejó a los New England Patriots, equipo al que entrenó desde el año 2000 y al que llevó a disputar nueve Super Bowls, de los cuales salió victorioso en seis.

Bill reclutó en la sexta ronda del Draft del 2000, en el turno 199, a Tom Brady, quien se convertiría en el mejor jugador en la historia de la NFL.

Coach Belichick advances in @ProFootballHOF Class of 2026 selection process.





Además de Belichick, en la lista de nominados aparecen nombres históricos de la NFL como Tom Coughlin, quien dirigió a los New York Giants entre 2004 y 2015, periodo en el que consiguió dos trofeos Lombardi.

George Seifert, leyenda que guió a los San Francisco 49ers a dos victorias en el Super Bowl, mismo registro que obtuvo Mike Shanahan, quien lideró a los Denver Broncos a dos triunfos en el partido por el título de la NFL.

Completan los nominados Mike Holmgren, campeón con los Green Bay Packers; Bill Arnsparger, coordinador defensivo, que obtuvo dos trofeos Lombardi con Miami Dolphins; Chuck Knox, Entrenador del Año de la NFL en 1973, 1980 y 1984; Clark Shaughnessy, quien dirigió desde 1944 hasta 1962 y se le atribuyen múltiples innovaciones ofensivas y defensivas.

También están en la lista Dan Reeves, Marty Schottenheimer, Buddy Parker y Alex Gibbs.

En noviembre el comité designado reducirá la lista a nueve semifinalistas aspirantes a ser parte del recinto de los inmortales que fue fundado en 1963 y se localiza en Canton, Ohio.

*Con información de EFE.

