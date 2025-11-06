“Si no vas, te llevan”: Julio César Chávez recordó cuando su hijo golpeó a alguien presionado por Los Chapitos

Luego de la polémica que envuelve a la familia del exboxeador mexicano Julio César Chávez por la detención de su hijo en Estados Unidos y el proceso judicial que enfrenta en México, el campeón rompió el silencio y dio una entrevista para hablar sobre lo que ha significado dicho capítulo en su vida.

El canal de YouTube La Saga, de la periodista Adela Micha, emitió la entrevista con Chávez, quien entre otras cosas habló de lo que están viviendo como familia y la manera en que sus hijos se desenvolvieron en un estado (Sinaloa) donde el narco domina.

Confesó que ha sido “muy duro” cómo las autoridades mexicanas “le han tirado” a su hijo, Julio César Chávez Jr, y aunque se dijo respetuoso de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí reveló que se ve afectado por las acusaciones que se han hecho en contra del Junior, quien está acusado de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Reconoció que tanto su hijo, como él, han tenido malas amistades, sin embargo, no “ha pasado a más” y dijo que “no es ningún delincuente, si lo fuera yo mismo lo entregaría a las autoridades”.

¿Golpiza o presión?

Sobre los señalamientos que se han hecho sobre el Junior que era el encargado de golpear a personas por órdenes de Los Chapitos, contó una anécdota que podría ser en la que se basan las acusaciones.

“Una vez lo mandaron llamar y es que, si no vas, te llevan, o sea ¿qué quieres, qué te maten? y eso no quiere decir que te dediques a eso, pero en Culiacán está lleno de eso. Le dijeron ‘si le pegas unos ching*d*z*os le perdonamos la vida’ y le pegó unos ganchitos y los perdonaron, de ahí sacan que mi hijos es golpeador, pero les salvó la vida”.

Sobre la persona a la que le pegó, dijo que aparentemente eran “unos rateros” y los narcos se estaban divirtiendo, pero su hijo logró salvarle la vida sin agredirlo, solo dándole un leve “ganchito”, aunque no quería hacerlo.

La violencia en Sinaloa

Julio César Chávez abordó también el tema de la violencia en Sinaloa, dijo que los habitantes se han acostumbrado a vivir así. Describió a quienes viven en Culiacán como “buenas personas” y agregó que la última vez que fue “no vio nada”.

Aunque considera que se viven momentos álgidos, cree que todo va a mejorar, aunque se pregunta “¿Cómo no pueden?”, refiriéndose al gobierno en contra del narco.

Narró que tenía una relación cercana con Ismael “El Mayo” Zambada, quien lo mandaba llamar a menudo y lo describió como “finísima persona”, al igual que a Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos, a quienes dijo que conoce desde que eran niños.

Sigue leyendo:

– Posponen audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

– Enfrentamiento entre policía y criminales en Sinaloa dejó 13 muertos y 4 detenidos.