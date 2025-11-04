Enfrentamiento entre policía y criminales en Sinaloa dejó 13 muertos y 4 detenidos

Trece presuntos miembros de un cártel de la droga murieron el lunes en un enfrentamiento armado con las autoridades en el estado mexicano de Sinaloa.

Otros cuatro sospechosos fueron arrestados y nueve personas secuestradas por el cártel fueron liberadas tras el enfrentamiento en el municipio de Guasave, según informó el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en una publicación en redes sociales.

Harfuch indicó que agentes de seguridad que realizaban un patrullaje fueron atacados por hombres armados que se escondían bajo un puente, lo que motivó la intervención policial.

Tras el tiroteo, los agentes también decomisaron siete vehículos, armas de alto calibre y equipo táctico, agregó García Harfuch.

👉Les cayeron por cielo y tierra a los criminales en #Sinaloa.

Un fuerte enfrentamieto en #Guasave, deja 13 muertos, 9 personas liberadas, y 4 detenidos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico @OHarfuch.

También se decomisaron 7 vehículos, armas… pic.twitter.com/c4QIVwXCAq — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) November 4, 2025

Aunque no se ha especificado a que cártel pertenecían los delincuentes abatidos, las autoridades ubican al municipio de Guasave como el centro de operación de “El Chapo Isidro”. Incluso, en un principio se manejó la versión de su captura en este operativo, pero no ha sido confirmado por las autoridades.

De acuerdo con investigaciones federales, la célula delictiva Los “Mazatlecos” a cargo de Fausto Isidro Meza Flores, sembró el terror entre la población en la zona norte del estado cuando se inició una disputa por el territorio con el Cártel de Sinaloa.

Desde 2012, en Estados Unidos, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia encausó inicialmente a Meza Flores, y en 2019 presentó una segunda acusación formal federal y expidió una orden judicial federal para arrestar a Meza Flores, luego de que le imputaran varios cargos por cometer delitos de narcotráfico, y por utilizar y poseer un arma de fuego.

