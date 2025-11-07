Cientos de retrasos y cancelaciones de vuelos en LAX

Las operaciones en el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) ocurrieron casi con normalidad total y sin problemas en el primer día de recorte de vuelos ordenados por la Administración Federal de Aviación (FAA) como consecuencia del cierre del gobierno en 40 aeropuertos más importantes de los Estados Unidos.

De acuerdo con Flyaware, los retrasos totales de vuelos dentro, hacia o desde LAX el viernes fueron 168 y 54 cancelaciones. En el aeropuerto de Ontario se retrasaron 24 vuelos y ocho fueron cancelados.

En San Diego, 102 vuelos fueron cancelados hasta el mediodía del viernes, en comparación con dos cancelaciones durante todo el día del jueves.

La orden de emergencia que la FAA obliga a las aerolíneas a reducir la frecuencia de sus vuelos ya está en vigor. Comenzó con una reducción del 4% en los vuelos el viernes y se espera que aumente hasta el 10% para finales de la próxima semana.

Algunos pasajeros que arribaron o salieron de Los Ángeles y el aeropuerto de Ontario sufrieron retrasos o cancelaciones mínimas.

“Fui a Boston por cinco días, pero el lunes salía a las 6:00 a.m. y estuve atorado hasta las 2:00 p.m.”, se quejó Israel Manzo, gerente de planta en Freudenberg Medical. “Perdí varias juntas y llegué allá hasta la noche, cuando ese no era mi plan”.

Israel Manzo vivió en carne propia el retraso de uno de sus vuelos en su viaje a Boston.

La aerolínea informó que el retraso obedeció a que no tenían avión el lunes y que tendrían que ir por uno a Atlanta, Georgia.

“El vuelo iba casi vacío; apenas a un 30%”, informó Israel. “Creo que la gente decidió cancelar su vuelo con Delta y buscó otras opciones para llegar a su destino”.

Para su suerte, retornó a tiempo a Los Ángeles, para acudir a lo boda programada de su sobrino.

Sin embargo, informó que varios de sus compañeros de trabajo no tuvieron la misma suerte y se quedaron varados en el Aeropuerto Logan de Boston.

Esenciales y sin sueldo

Los recortes en el aerotransporte en Estados Unidos son consecuencia del cierre del Gobierno federal, que ha provocado problemas de personal entre los controladores de tráfico aéreo.

Desde el inicio del cierre, los controladores aéreos – considerados trabajadores esenciales- han sido instruidos para que continúen trabajando sin remuneración, y los umbrales de personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo de todo el país han ido en aumento.

Esto ha generado un incremento en los reportes de sobrecarga en el sistema, tanto por parte de pilotos como de controladores aéreos. El fin de semana pasado se registraron 2,740 retrasos en diversos aeropuertos.

“Mi departamento tiene muchas responsabilidades, pero nuestra prioridad es la seguridad. Esto no es un asunto político, sino que se trata de evaluar los datos y mitigar el riesgo que se está generando en el sistema mientras los controladores continúan trabajando sin cobrar”, declaró el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy. “Es seguro volar hoy y seguirá siéndolo la próxima semana gracias a las medidas preventivas que estamos tomando”.

“Observamos señales de tensión en el sistema, por lo que estamos reduciendo de forma proactiva el número de vuelos para garantizar que los estadounidenses sigan volando con seguridad”, afirmó el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford. “La FAA seguirá supervisando de cerca las operaciones y no dudaremos en tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de los viajes aéreos”.

“Mi madre [Manuela Batz] ya se regresa en un vuelo de Avianca a Guatemala y creo que no habrá problemas con su vuelo”, dijo Pedro Canil, un mecánico de Los Ángeles.

Pedro, residente permanente en Estados Unidos, declaró a La Opinión que la idea original hace un mes, era que él iría por su mamá hasta Chichicastenango, Guatemala, “pero como está la situación con las redadas de inmigración, no quise arriesgarme a que me fueran a crear un problema en el aeropuerto”.

Cheryl Switzer, empleada de venta de boletos de una aerolínea, quien habló a título personal, comentó que no vio el más mínimo caos en LAX.

“No hay ningún problema. Las operaciones funcionan sin contratiempos, con solo algunas demoras menores”, dijo. “Los clientes son comprensivos y no hay mayores preocupaciones para los viajeros”.

Preocupación por el regreso

Antes de su partida hacia Guadalajara, México, a Alejandra Aguirre, su novio Inocente Baena y a Jasmine Bradley les preocupaba el vuelo de regreso, en una semana.

“No teníamos miedo de perder el vuelo, sino que tenemos más miedo cuando estemos regresando”, dijo Jazmín Bradley. “Voy con ansiedad porque el asunto puede complicarse y pues, tenemos que regresar a trabajar. Tenemos familias aquí”.

Además del trabajo, a Jazmín le preocupaba regresar a tiempo para cuidar de sus hijos, quienes están bajo resguardo de su padre.

Debido al cierre parcial del gobierno y a la escasez de personal de control de tráfico aéreo en todo el país, siguiendo los requisitos de la FAA, American Airlines confirmó que ha reducido los horarios de vuelo en un 4% en 40 aeropuertos desde el viernes hasta el lunes, lo que equivale a aproximadamente 220 vuelos cancelados diariamente.

La aerolínea dijo en un comunicado a La Opinión que, aun con estas cancelaciones, planea operar alrededor de 6,000 vuelos diarios.

Viajeros en LAX.

“Seguimos en contacto con los clientes afectados. Les recomendamos a todos que consulten el estado de su vuelo en aa.com o en la aplicación móvil. Lo último que queremos es alterar los planes de nuestros clientes, por lo que hemos emitido una exención de viaje”, escribió la empresa. “Para brindarles mayor flexibilidad durante este período, los clientes cuyos vuelos se cancelen por cualquier motivo o que decidan no viajar podrán cambiar su vuelo o solicitar un reembolso sin penalización alguna”.

Si bien agradecieron a los trabajadores de la aviación federal que continúan trabajando sin sueldo para mantener la seguridad en el espacio aéreo del país, reconocieron que: “Esto es inaceptable. Una vez más, instamos a los líderes en Washington a que lleguen a una solución inmediata para poner fin al cierre parcial del gobierno”.

¿Qué dicen las aerolíneas?

A nombre de la aerolínea Southwest, Ashley Persons, dijo a La Opinion que están tomando medidas para realizar los ajustes de programación necesarios “de manera cuidadosa”, minimizando las molestias para sus clientes y cumpliendo con la orden de la FAA.

“A partir del 7 de noviembre, reduciremos un 4 % nuestros vuelos en 34 de los más de 117 aeropuertos a los que prestamos servicio”, expresó. “Cancelamos de forma proactiva unos 120 vuelos, lo que representa una pequeña parte de nuestra programación diaria, y ahora estamos procesando las cancelaciones del sábado, que se estima que serán menos de 100 vuelos”.

Persons expuso que la gran mayoría de los vuelos de Southwest no se verán afectados, y la aerolínea se comunicará directamente con los clientes afectados lo antes posible.

De hecho, indicó que todos los clientes de Southwest con viajes reservados hasta el miércoles 12 de noviembre pueden optar por modificar sus planes de viaje sin costo alguno o recibir un reembolso si deciden no viajar, independientemente de si su vuelo se ve afectado.

“Los vuelos internacionales no se verán afectados. Seguiremos informando a nuestros clientes a medida que evolucione la situación”, dijo, y coincidió con la postura de American Airlines, en el sentido de que la seguridad de los viajeros y empleados es primordial.

“Instamos al Congreso a que resuelva de inmediato el estancamiento y restablezca la plena capacidad del Sistema Nacional del Espacio Aéreo”, afirmó.

United Airlines publicó un mensaje en su sitio web que decía: “Estamos actualizando nuestro horario y les informaremos si su vuelo se ve afectado lo antes posible, pero cualquier persona que vuele entre el 6 y el 13 de noviembre puede solicitar un reembolso o reprogramar su vuelo sin costo alguno”.

Por su parte, Ricardo Flores, portavoz de Volaris, informó que, “hasta el momento” la aerolínea más grande de transporte de mexicanos desde LAX no ha recibido ninguna notificación de interrupción en sus vuelos a Estados Unidos como resultado de la reducción de operaciones anunciada por el gobierno estadounidense en 40 aeropuertos.

“Nuestro servicio continúa operando con normalidad”, subrayó. “Volaris reafirma su compromiso con la conectividad aérea entre México y Estados Unidos, con la seguridad y con la satisfacción de sus clientes”.

Retrasos y cancelaciones en el país:

Retrasos totales del viernes: 19,315

Retrasos totales dentro, hacia o desde Estados Unidos: 4,022

Cancelaciones totales: 1,431

Cancelaciones totales dentro, hacia o desde LAX: 973

En LAX:

Retrasos totales del viernes en el Aeropuerto de Los Ángeles (LAX): 168

Cancelaciones totales dentro, hacia o desde LAX el viernes: 54

En Ontario:

Retrasos totales del viernes en el aeropuerto de Ontario: 168

Cancelaciones totales, KONT: 54

Cancelaciones totales dentro, hacia o desde Estados Unidos hoy en el Aeropuerto Internacional de Ontario: 8