La Casa de Alofoque: Francisca, conductora de ‘Despierta América’, visitará el reality

Alofoque ha invitado a Francisca, conductora de “Despierta América”, para que entre a “La Casa de Alofoque”. ¡La casa se pondrá buenísima la próxima semana!

La invitación se lanzó y la dominicana no pudo negarse. Ante tan cálida oferta, esto fue lo que respondió la conductora de televisión: “Encantada de aceptar la invitación, @pr1ncematias, mi gente. Me voy pa’ la casa de @alofoke. No se pierdan este lunes todo lo que pase en el fenómeno viral del momento en @despiertamerica. ¡Gracias, Santiago!”.

Previamente vimos ingresar a Carlos “Caramelo” Cruz al reality de Alofoque. Solo que este dominicano sí está habitando la casa y compitiendo junto al resto de participantes. Mientras que en el caso de Francisca, probablemente ella solo esté ahí por un par de horas para reportar en exclusiva desde la casa para “Despierta América”.

El público está apoyando con cariño esta noticia e incluso esperan que próximamente entren otras celebridades como Clarissa Molina.

Dicho esto, la situación también ha generado burlas de todo tipo y hay quienes dicen en redes que después de esto: “Ahorita Luinny invita a Molusco”. Recuerden que en Puerto Rico hay otro reality similar al de Alofoque de nombre “La Casa de Luinny”.

