Raúl González y Francisca se transforman en Bad Bunny e Ivy Queen por Halloween

Tal y como lo dicta la tradición todo el elenco de ‘Despierta América’ celebró Halloween de una manera muy particular, luego de que los presentadores se transformaran en algunos de los más grandes referentes del género urbano.

“Así celebramos #Halloween en #LaResidencia de @badbunnypr 😎🌴🇵🇷 #lacasita”, se lee en el texto con el que ‘Despierta América’ acompañó las publicaciones de los festejos.

Los disfraces que más llamaron la atención fueron el de Raúl González, quien se transformó en Bad Bunny, así como el de Francisca, quien acaba de regresar a la emisión tras ser mamá por tercera vez, pero ese no fue un impedimento para que se convirtiera en Ivy Queen.

En la dinámica también participaron Jomari Goyso (Marc Anthony), Jessica Rodríguez (Nadia Ferreira), y Alan Tacher (Bizarrap).

La forma tan original con la que celebraron Halloween en ‘Despierta América’ acaparó las miradas, pues los fans del show quedaron fascinados con la caracterización de cada uno de ellos.

“Bellísimos!!! Abrazos desde el calentón 🇵🇷❤️ 🔥”, “Yo no celebro Halloween pero hay que reconocer que les quedó todo hermoso”, “Transformación total, súper . Algo diferente, me encantó”, “Raúl lo personificó genial. El acento y las palabras típicas de Bad Bunny”, se lee en algunos de los mensajes que dejaron los fans del show.

Además de ‘Despierta América’ también ‘Hoy Día’ celebró Halloween, con la diferencia de que en Telemundo se decantaron por disfraces más tradicionales y de terror.

Penélope Menchaca (Dra Frankenstein), Pancho Uresti (Hombre Lobo), Clovis Nienow (Frankestein), Chiky Bombom (la novia de Frankenstein) y Jimena Gállego (Momia).

“Bienvenidos al Halloween de #HoyDía! 🎃🙌🏼 Hemos sido invadidos por Frankenstein, el Hombe Lobo, la Dra. Frankenstein, la novia de Frankenstein y una terrorífica Momia. 👻 ¡Ay nanitaa!”, publicaron en la cuenta de Instagram del morning show de Telemundo.

Sigue leyendo: