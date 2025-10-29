Raúl González, de ‘Despierta América’, tras confesar que es gay revela si tiene pareja

El presentador venezolano Raúl González, a quien vemos de lunes a viernes en ‘Despierta América’, se sinceró en su libro, ‘La Verdad Muere de Pie’, sobre diversos aspectos de su vida, incluida su sexualidad.

Tras el testimonio que dio en su libro, el también actor ha ahondado en diversas entrevistas sobre este tema, tal y como sucedió en la plática que tuvo con Don Francisco.

En la conversación que tuvo con el animador chileno, Raúl González compartió que en este momento de su vida se encuentra soltero, pero eso no quita que esté abierto a la posibilidad de encontrar a su otra mitad.

“Ojalá que sí, los seres humanos no somos islas, no nacimos para estar solos”, le compartió Raúl a Don Francisco.

En la misma plática detalló el tipo de características con las que debe cumplir el hombre que llegue a su vida, al asegurar que para él es muy importante la relación que tengan con su mamá.

“Ojalá sea una persona que quiera a mi familia, por ejemplo a mi madre, que es una persona a la que yo amo, una persona que sea familiar, una persona que quiera construir un camino juntos”, se sinceró el animador.

Raúl, quien el lunes celebró su llegada a los 54 años, también destacó que no busca a alguien solo para pasar el momento, sino que ambos tengan el objetivo de construir una vida.

“(Busco) una relación de personas que se quieren, que se amen, que se valoren, que se respeten, que construyan juntos”, apuntó el presentador, quien le cerró las puertas a la posibilidad de ser papá, al confesar que está de lo más feliz con su sobrinos, con lo que dejó en claro que no le atrae la idea de críar a un hijo suyo.

