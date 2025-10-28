Raúl González, de ‘Despierta América’, habla por primera vez de sus preferencias sexuales

El presentador venezolano Raúl González, quien forma parte del programa ‘Despierta América’, lanzó en días recientes ‘La Verdad Muere de Pie’, su primer libro, en donde habla como nunca antes de diversos aspectos de su vida, como su sexualidad.

El animador no solo habló sobre este tema en su material, sino que también lo hizo en una conversación íntima que tuvo con sus compañeros de emisión, a quienes agradeció por siempre estar para él y por haber mantenido en secreto algo que él quiso guardarse para un momento especial.

En una conversación que tuvo con sus compañeros, Raúl compartió los motivos que lo llevaron a mantener todo lo relacionado a su vida privada en él ámbito privado, al asegurar que quiso esperar a que su papá partiera para poderse abrir y gritar lo que es.

“Tenía miedo de mi sexualidad. Yo en una etapa de mi vida descubrí que era gay y fue un golpe. Lo guardé en silencio durante 30 años. Sentí primero culpa, vergüenza, sin embargo, llega un momento en que la mentira cansa, la mentira encadena, la verdad produce alivio”, compartió el también actor.

En su libro detalló que su hermana fue la primera de enterarse sobre lo que él estaba viviendo y experimentando en el plano personal, luego tocó el turno a su mamá y posteriormente a su papá, quien no tomó de buena manera la noticia.

“Mi padre cuando se enteró, me pidió: ‘Que esto no se sepa, hasta que yo me muera’ y le dije: ‘Así será’. Mis terapeutas no estuvieron de acuerdo porque me dijeron que yo estaba sacrificando mi felicidad por él, pero di mi palabra”, continuó Raúl en la plática íntima que tuvo con Lourdes del Río.

Las confesiones de Raúl González se produjeron en medio de los festejos por su cumpleaños número 54, por lo que estuvo muy arropado por todos sus compañeros de emisión, quienes no solo celebraron a su lado un año más de vida, sino también su gran logro, pues finalmente pudo contar algo que se guardó por años.

“Hoy celebramos tu cumpleaños y tu valentía de abrir tu corazón al mundo. ¡Te queremos, Raúl! No dejes de leer su libro, La verdad muere de pie. Disponible en Amazon 📖🥳👏🏼 #DespiertaAmerica”, publicó la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’.

