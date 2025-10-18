Francisca da una mirada inédita a la habitación de su hija Raffaella

De cara a su próximo regreso al matutino “Despierta América”, la conductora Francisca decidió consentir a sus seguidores más fieles con una mirada inédita a la habitación de su hija Raffaella, proyecto que inició tras enterarse del género de su princesa y del cual se encuentra ultimando detalles antes de volver a los foros de televisión.

Como prueba de su compromiso por mantenerse en conexión con su comunidad digital, la estrella de Univision colocó un video a través de su canal de YouTube en el que mostró de cerca los detalles que componen dicha recámara.

“¿Quieren ver la habitación de Raffaella? ¡Adelante!”, se escucha decir a Francisca momentos antes de abrir la puerta y dar un primer vistazo a la alcoba de ensueño que creó para su única hija. “Aún no está 100% terminada, pero ya está llena de amor, ternura y mucho rosado. Cada detalle fue pensado con cariño, desde la cuna hasta los lacitos“.

Algunos de los detalles que destacan dentro del audiovisual son: el color rosa que predomina en las paredes, el nombre de la pequeña que destaca en uno de los muros, el peluche oversized que además de decoración, sirve como juguete para Raffaella, así como las figuras de mariposa que rondan el espacio.

Debido a sus apenas casi tres meses de nacida, durante la noche la bebé aún no disfruta de la flamante cuna que figura en el centro de la habitación. No obstante, este espacio ha servido para dar lugar a tiernos momentos entre madre e hija.

“Esto es una maravilla, la estoy disfrutando mucho con Raffaella“, detalló al respecto la ex reina de belleza. “Lo que se ve está bonito, ¿Sí o no?”, cuestionó para culminar el video.

Francisca dio la bienvenida a su tercera hija junto al empresario Francesco Zampogna el pasado 24 de julio, haciendo así realidad su sueño de completar su familia con una princesa: “Hubo un punto que dije voy a ser solo mamá de varones, pero no, al final Dios respondió a esa oración dándonos una princesa y no podemos estar más felices. En cuanto a Raffaella, me siento agradecida con decirte que es todo lo que pedí, como la soñé“, confesó en una entrevista reciente con People en Español.

Seguir leyendo:

• Francisca transforma su casa en una mansión del terror por Halloween

• Francisca sorprende a su mamá regalándole un cambio de look por su cumpleaños 61

• Francisca muestra por primera vez el rostro de su hija Raffaella: “Es todo lo que soñé”