Piden reinstalar a funcionarios que supervisan detenciones de ICE

Una petición bicameral pide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocar su decisión de suspender temporalmente a los funcionarios públicos responsables de la supervisión de los centros de detención de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el argumento del cierre de gobierno.

“Nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación por su decisión de suspender temporalmente a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la Oficina de Supervisión de Detenciones (ODO)”, indican los congresistas en la misiva dirigida a la secretari Kristi Noem. “Dada la preocupación por la seguridad de la vida humana, le instamos a que reclasifiquen de inmediato a los funcionarios del DHS encargados de la supervisión, conforme a la Ley Antideficiencia, y los reincorporen a sus puestos”.

La carta está liderada por congresistas de Virginia, el representante James R. Walkinshaw (Distrito 11), el senador Mark Warner (D-VA) y los representantes Don Beyer, Jr. (Distrito 08) y el representante Suhas Subramanyam (Distito 10).

Legisladores expresaron su preocupación por la suspensión temporal de la ODO, la unidad encargada de inspeccionar las instalaciones, investigar los abusos y garantizar condiciones humanas para los detenidos.

Agregaron que la Ley Antideficiencia contempla una excepción de emergencia para los empleados cuyo trabajo es “necesario para prevenir o evitar una amenaza inminente a la vida o la seguridad humanas”.

De ese modo, los legisladores consideran que el personal de la ODO, cuyas funciones son esenciales para prevenir la muerte, lesiones graves o daños severos, podría acogerse a esta excepción durante el cierre del gobierno.

Los líderes del Congreso advirtieron que la suspensión del personal de supervisión durante un cierre del gobierno podría poner en riesgo vidas humanas.

“La decisión de suspender temporalmente a todo el personal de la ODO constituye un claro intento de sabotear la supervisión de las condiciones de los centros de detención del ICE y el bienestar de los detenidos”, dicen los legisladores. “Esto no es hipotético: el ICE ha informado públicamente que al menos veinte personas han muerto bajo su custodia desde enero”.

