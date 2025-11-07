Pronóstico del clima en Los Ángeles para este viernes 7 de noviembre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un viernes con cielos sin presencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del oeste que soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:18 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:55 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana habrá cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 59 y los 82 grados Fahrenheit (15 y 28ºC).

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

