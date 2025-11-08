Cancillería mexicana desmiente presunto atentado contra la embajadora de Israel en el país

La embajada de Israel en México dijo este viernes que el gobierno de Irán tenía un plan para atentar contra su representante diplomática en el país, Einat Kranz Neiger, y que este fue neutralizado por autoridades de seguridad e inteligencia mexicanas.

En un comunicado, la embajada señaló que su gobierno seguirá trabajando con otros para “frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios contra objetivos israelíes y judíos a nivel global”.

Sin embargo, horas después de darse a conocer esta declaración, la propia Cancillería mexicana desmintió este hecho, al señalar que ninguna autoridad en el país cuenta con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”, indicó la nota firmada por las dos entidades.

En tanto, la embajada de Irán en México calificó como “invento mediático” la versión de un presunto atentado.

“La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente”, dijo la embajada de Irán en México en una serie de mensajes en la red social X.

“Irán y México tienen idénticos intereses. La seguridad y la reputación de México también son la seguridad y la reputación de Irán. Nunca traicionaremos la confianza que el Gobierno de México ha depositado en nosotros”, añadió la embajada iraní.

Previamente, el medio estadounidense Axios publicó que el presunto intento de asesinato fue frustrado en México este verano, y detalló que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.

De acuerdo con dicho medio, la operación habría sido dirigida por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina “desde la embajada de Irán en Venezuela”.

