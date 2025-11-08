El tiempo de hoy en Los Ángeles para este sábado 8 de noviembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche con cielos despejados. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:19 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:54 h. En total tendremos 11 horas de luz solar a lo largo de este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se espera escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 61 y los 88 grados Fahrenheit (16 y 31ºC).

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

