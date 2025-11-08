Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Cuida mucho la parte de tus sentimientos, criatura del Sol, porque últimamente traes el corazón más frío que la bolsa de hielos del Oxxo. Te cuesta confiar y le tienes miedo a que te traicionen, pero no todo mundo viene a joderte, aprende a ver la vida con color y no con tanto drama. No bajes la guardia, pero tampoco te cierres tanto que ni el amor pueda tocarte la puerta. Viene alguien nuevo que te va a poner el alma a temblar, pero aguas, porque podrías confundir amistad con amor. No dejes pasar esa oportunidad; el que no arriesga, no besa.
Ten cuidado con lo que sueltas por esa bocota, porque podrías meter la pata y perjudicar a una amistad que te aprecia un chingo. Tu familia es tu base, pero recuerda que cada cabeza es un mundo, y si no aceptan tus decisiones, que se aguanten. Nadie va a cargar tus broncas ni resolverte la vida, así que deja de esperar milagros y ponte a trabajar en tus sueños. Aprende a resolver tus propios pedos y a ser responsable de tus actos.
No te conformes con poquito ni te rebajes por amor; quien te quiera, que te quiera completo, con tus mañas y tu carácter. Este mes será perfecto para limpiar tu energía, dejar que te resbale lo que diga la gente y enfocarte en brillar, porque si algo sabes hacer, Leo, es encender la fiesta hasta con el alma herida.
VIRGO
Vienen nuevos amores y uno de ellos llegará por medio de una amistad muy cercana, así que ponte guapo o guapa, porque lo que parecía una charla inocente puede terminar en romance de telenovela. Un familiar podría tener un rompimiento en su relación, y ahí te vas a dar cuenta de lo que no quieres repetir en tu vida.
Suelta esas amarguras que te cargas, que ni el café te quita lo agrio, y empieza a buscar tu felicidad sin depender de nadie. Este mes trae reconciliaciones y gente que se fue sin decir adiós regresará a pedirte perdón. No derroches tu dinero en cosas inútiles ni gastes a lo pen$dejo; recuerda que tu signo es ambicioso y merece lo mejor, pero aprende a ahorrar para lo que realmente valga la pena.
Aguas con las provocaciones, que una noche de calentura puede arruinarte semanas de paz. Antes de caer en tentaciones, piensa si vale la pena perder tu estabilidad por un rato de adrenalina. No dejes que la gente te saque de tu centro, Virgo; ordena tu vida, limpia tu casa, organiza tus tiempos y verás cómo todo comienza a fluir de maravilla. Un familiar podría enfermarse, pero no será grave. Eres fuerte, trabajador y de los que no se rinden, así que ponte tus mejores calzones y sal a conquistar la semana.
LIBRA
Una vez que superes tus miedos, vas a saborear el triunfo como pan recién hecho. Aprende a confiar en ti y deja de contar tus planes a medio mundo, que hay gente más chismosa que el grupo de las vecinas. Muchos de tus proyectos son buenos, pero si no los cuidas, te los van a piratear.
No te caigas tan fácilmente, mi amor; tú eres fuerte, solo que te encanta dramatizar. La vida te pondrá pruebas, pero ninguna que no puedas superar. Pon en orden tus prioridades: pareja, trabajo y amistades, porque últimamente traes descuidados a varios y luego no digas que no te avisé.
El amor solo cambia de cama, así que deja de pensar que no naciste para amar. Si ya tienes pareja, bájale a los celos, porque tu inseguridad podría provocar pleitos innecesarios. Este fin de semana podrían llegarte momentos de tristeza o nostalgia, pero no te deprimas por lo que no fue, que lo que se fue no era tuyo. Levanta la cara, ponte tu perfume favorito y sal a la vida con esa sonrisa coqueta que tanto te caracteriza.
No metas las manos al fuego por nadie que no se las ha quemado por ti. Una situación se revelará estos días y te abrirá los ojos a lo grande. Aprende, madura y sigue adelante, que tu brillo no depende de nadie más.
ESCORPIÓN
Vas a empezar a tratar a la gente como se merece, ni más ni menos. Te cansaste de dar tanto y recibir migajas, y eso está perfecto. En el amor el terreno anda movido; quizá necesites quedarte un rato solo o sola para aclarar lo que realmente quieres, porque últimamente ni tú te entiendes.
No dejes que las malas lenguas te bajen la energía; recuerda que si ellos son cabrones, tú eres cabrón o cabrona y media. Si estás en pareja, la desconfianza y los celos pueden dañar lo que tanto trabajo te costó construir, así que mejor hablen y aclaren antes de aventar veneno.
Se avecina una decisión importante, y solo tú sabes lo que te conviene; escucha tu intuición que nunca te falla. No te guardes cosas con quien has tenido diferencias, arregla los pendientes y si no se aguantan, cada quien por su lado. Te decepcionarás de una amistad, pero mira, era necesario para que veas quién sí vale la pena.
Salida con amigos o una fiesta se aproxima; controla la bebida o podrías acabar besando a quien no debías. Cuidado con caídas o accidentes. Comienza una etapa muy perra donde vas a sanar heridas del pasado y te vas a volver más fuerte que nunca. Nadie te enseñó a rendirte y ahora, Escorpión, vas a demostrar de qué estás hecho.
ARIES
Traes un revoltijo emocional que ni tú mismo entiendes. Un día amaneces con toda la energía y al otro no quieres ni ver la luz del sol. Aprende a respirar antes de explotar, porque tu carácter fuerte puede meterte en broncas bien innecesarias. Estás en una etapa donde debes cuidar mucho tu autoestima, que últimamente la traes más golpeada que el molcajete de la abuela.
Te frustras cuando las cosas no te salen a la primera, pero eso pasa porque andas disperso, atendiendo fregaderas que no te dejan nada. Enfócate en lo importante, que los milagros no llegan mientras tú sigues de brazos cruzados. Ten cuidado con lo que digas, porque tu lengua es como bisturí, y podrías herir a una amistad muy valiosa sin querer.
Si tienes pareja, deja los pleitos por tonterías, que no todo es competir a ver quién tiene la razón. Y si estás soltero o soltera, prepárate, porque vienen dos personas a moverte el tapete: una comprometida y otra libre como el viento; tú sabrás con cuál meterte en camisa de once varas.
Tu familia será tu apoyo y también tu punto débil; cuídalos, pero sin cargar sus broncas como si fueran tuyas. Este mes, el universo te pondrá en situaciones donde tendrás que demostrar madurez y paciencia. Aprende a no engancharte con pendejadas y a disfrutar lo bueno que tienes. Deja que fluya la vida, que cuando Aries se lo propone, conquista el mundo.
TAURO
Te voy a decir algo que no te gusta oír: ni todos te van a querer, ni todos te van a entender. Así que deja de querer agradar y empieza a cuidarte a ti. Este mes trae lecciones fuertes, sobre todo en el tema de la confianza. No confíes ni en tu sombra, porque podrías llevarte una decepción por andar de buena gente.
Se vienen cambios importantes en tu vida, algunos te van a mover el tapete, pero otros te van a abrir caminos nuevos. No temas soltar lo que ya no te sirve, aunque te duela. Ten cuidado con los negocios o tratos rápidos, que no todo lo que brilla es oro; alguien podría querer pasarte de lanza.
Los chismes y las envidias andan revoloteando, pero tú ni los peles. Ponte una medalla de San Benito o carga un limón en la bolsa, pero no dejes que la mala vibra te baje el ánimo. En el amor, te toca aprender que quien te quiera lo demostrará con hechos, no con palabras baratas.
Si tienes pareja, viene una reconciliación sabrosa; si estás soltero o soltera, hay alguien del pasado que podría volver buscando perdón, tú decides si le abres la puerta o lo mandas al rancho. No te descuides en lo emocional, porque podrías sentirte bajoneado sin razón. Aprende a disfrutar lo que has logrado y no te conformes con migajas, porque vales mucho más de lo que piensas.
GÉMINIS
Traes el humor más cambiante que el clima en noviembre. Un día amaneces como pan de feria y al otro ni tú te aguantas. Aprende a controlar tu lengua, porque podrías meterte en líos por andar diciendo lo que no te preguntaron. Recuerda: a veces el silencio es más sabio que mil palabrotas.
En estos días tendrás oportunidad de mejorar en muchos aspectos, especialmente en lo laboral y económico. Pero cuidado, que la gente envidiosa anda al acecho, y tú tienes la costumbre de contar tus planes antes de tiempo. Mejor guarda tus triunfos en silencio y deja que tus resultados hablen por ti.
Se aproxima una reunión familiar que podría traer reconciliaciones y también uno que otro chisme sabroso. En el amor, amores del pasado podrían reaparecer, pero no caigas en la misma piedra, que ya te diste de topes suficientes. Aprende a valorar lo que tienes ahora y no idealices lo que ya se fue.
Tienes un corazón enorme, pero sueles apendejarte dejando entrar a quien solo te viene a chupar energía. Este mes, enfócate en ti, limpia tu círculo, depura amistades falsas y hazle caso a tu intuición, que te va a alertar cuando algo no huele bien. Recuerda: quien te quiera, que te sume, no que te reste.
CÁNCER
Ya estuvo bueno de tanta ma$mada, Cáncer. Pon los pies en la tierra y deja de vivir en tu mundo de ilusiones. Tienes un sexto sentido poderoso, y todo lo que imaginas o sientes termina haciéndose realidad, así que cuida lo que piensas, porque tus pensamientos están creando tu camino.
Amores a distancia podrían aparecer, pero no te claves tan rápido, que a veces te enamoras del mensaje y no de la persona. Aprende a no confundir cariño con costumbre ni atención con amor. Si tienes pareja, controla tu inseguridad, porque una simple sospecha puede convertirse en tormenta.
Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando necesitan algo; ya no des tanto, que te están viendo la cara. Una indiscreción podría meterte en aprietos, así que mide tus palabras. En lo familiar, alguien podría enfermarse, pero todo saldrá bien, así que no te me ahogues en un vaso de agua.
En el amor, te estás protegiendo tanto que ya nadie puede entrar. Deja que el corazón se ablande un poco, porque no todo mundo viene a lastimarte. Este mes será ideal para cerrar ciclos, limpiar tu energía y perdonar, aunque no te pidan perdón. Deja de ponerte límites, Cáncer; el universo quiere verte brillar, pero necesitas creértela tú primero.
PISCIS
Corazón de pollo y lágrimas de cebolla, siempre te entregas de más y luego te andas quejando porque te rompen el alma. Aprende a poner límites, porque no todo el que sonríe quiere lo mejor para ti. Si tienes pareja, se vienen enfrentamientos por chismes o malentendidos; no dejes que terceros metan su cuchara en tu relación, porque luego terminas peleado por cosas que ni pasaron.
Tu pareja podría estarte ocultando algo para evitar pleitos, así que mejor hablen las cosas sin rodeos. Si estás soltero, cuidado con ilusionarte con gente que solo quiere pasar el rato; no andes buscando amor en corazones que apenas saben quererse a sí mismos.
Este mes es ideal para sacar el orgullo del clóset y decir: “ya basta”. No cambies tu esencia por complacer a nadie. Quien te quiera, que te acepte con tus locuras y tus silencios. Si ya tienes pareja, bájale a tus calenturas y enfócate en fortalecer la relación; el taco de ojo no es infidelidad, pero así empieza la desgracia.
Aguas con los vicios, Piscis, porque podrías caer en tentaciones que solo te traerán broncas y dolores de cabeza. En lo familiar, podría surgir un chisme o malentendido, pero si no le das cuerda, se apaga solo. No sueltes tus metas ni te dejes sabotear por pensamientos negativos. Ponte tu perfume favorito, mira al espejo y recuérdate lo mucho que vales, porque cuando tú crees en ti, nadie te detiene.
ACUARIO
Ten presente, que las oportunidades no esperan eternamente. A veces te me pierdes en tus pensamientos, soñando con el futuro, y mientras tanto, se te escapan las cosas buenas del presente. Despierta, porque el universo te trae una sorpresa de esas que hacen temblar el alma.
Una persona llegará y te va a poner a mil revoluciones por minuto. Se ve fuego, pasión y uno que otro faje de ocasión, pero no ilusiones de más, que no se ve compromiso estable, solo diversión momentánea. Si ya tienes pareja, cuida las apariencias y no le des motivos para sospechar, que te conocen tu lado travieso.
En el trabajo o proyectos, algo empezará a tomar forma y te va a llenar de orgullo. No cuentes nada todavía, que hay gente más envidiosa que mosca en panadería. Podrías tener oportunidad de iniciar un negocio familiar o cambiar de aires; no temas, el cambio te traerá bendiciones.
En salud, cuida tus vías respiratorias, evita desvelarte y deja de preocuparte tanto por cosas que ni han pasado. Aprende a disfrutar lo que ya lograste y deja de vivir en el pasado. Recuerda, Acuario, que quien vive de recuerdos no avanza. Enfócate en tu presente, porque lo que viene será grande si tú te lo crees.
CAPRICORNIO
Traes la mente a mil por hora, pero el cuerpo ya te está pasando factura. Date un descanso antes de que la vida te lo exija. Este mes será perfecto para poner en orden tus emociones y tu agenda, que ya pareces pulpo queriendo agarrar todo a la vez.
Una amistad te buscará para pedirte consejo, pero cuidado con involucrarte de más en problemas ajenos, que luego terminas cargando culpas que no te tocan. Vienen oportunidades buenas en lo económico y en el amor, pero debes dejar de dudar tanto de ti. A veces el enemigo no está afuera, sino en tus pensamientos negativos.
En el amor, podrías sentirte confundido; hay alguien que te atrae, pero no sabes si es cariño o costumbre. Antes de dar un paso, analiza bien lo que quieres. Si tienes pareja, una plática sincera fortalecerá la relación. Si estás soltero, alguien nuevo podría sorprenderte con detalles que te van a derretir.
Te espera un viaje o salida con alguien especial que te llenará el alma, no lo pospongas. En el tema familiar, podrías tener noticias de salud, pero todo saldrá bien. Cuida tus pertenencias y documentos, no andes distraído. Este mes te enseña que el control no siempre es poder; a veces soltar es la verdadera victoria.
SAGITARIO
Tiempos nuevos se acercan, pero necesitas abrir los ojos y desconfiar un poquito más. No todos los que te sonríen quieren verte triunfar, y tú por confiado terminas dándole de comer al enemigo. En el amor, se caen caretas y descubres verdades que te van a doler, pero también te van a liberar.
Si tienes pareja, ya es momento de romper la rutina, que eso mata más que los celos. Un viajecito o escapada juntos podría encender la chispa que se estaba apagando. Y si estás soltero, no te me desesperes, que pronto conocerás a alguien que te pondrá a suspirar… pero no confundas deseo con amor, que luego andas llorando con la canción más triste de la peda.
Visitas familiares y reencuentros alegrarán tu semana, pero también podrían traer chismes a la mesa, así que mejor escucha y no opines, no vayas a terminar en boca de todos. Aprende a cerrar ciclos, que hay cosas que ya no deben acompañarte al siguiente año.
Bájale a los vicios, come mejor y duerme más. No todo se resuelve con fiesta ni alcohol, aunque te encante el relajo. Este mes será clave para retomar proyectos que habías dejado pausados, y si eres constante, verás resultados increíbles antes de fin de año. Recuerda: la persona más importante en tu vida eres tú, así que ponte primero y deja que los demás se acomoden solitos.