Itatí Cantoral niega haber sido víctima de violencia durante su relación con Alexis Ayala

En medio del revuelo que generó el anuncio de su incorporación a la obra “Mentiras, el musical”, la actriz Itatí Cantoral se volvió el blanco de cuestionamientos sobre la polémica que protagonizó su ex pareja, el histrión Alexis Ayala, por presunto maltrato a Paty Díaz.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la protagonista de historias como “La Mexicana y el Güero” y “Hasta que el dinero nos separe” aseguró que su experiencia con el villano de telenovelas fue grata y nunca rebasó los límites del respeto.

“Siempre convivió con mis padres. Me pidió matrimonio rapidísimo, estuve comprometida, tuve mi vestido de novia, y no se dio. Fue un hombre muy bonito, muy respetuoso“, detalló ante los medios durante la conferencia de prensa de la obra.

Y es que a pesar de la diferencia de edad de 10 años, su gran conexión los hizo mantener un tórrido romance que, contra todo pronóstico, terminó antes de que unieran sus vidas en matrimonio: “Realmente Alexis me llevaba nueve años, de todas formas es, a lo mejor, una diferencia de edad grande, pero fue muy respetuoso, fue un gran novio“, añadió.

Al ser cuestionada de forma directa sobre las acusaciones lanzadas por la ex pareja de Ayala, Itatí Cantoral prefirió mantenerse al margen y limitarse a compartir detalles de su experiencia.

“No sufrí maltrato, o sea, no sufrí violencia. No sufrí más que una desilusión amorosa. Creo que fue, sí, mi primera desilusión amorosa fue Alexis Ayala, pero fueron cosas de pareja, no congeniamos“, dijo para finalizar.

La controversia entre Alexis Ayala y su ex pareja Paty Díaz comenzó luego de que la histrionisa recurriera a sus redes sociales para compartir su testimonio sobre la presunta violencia verbal y emocional que vivió a manos del artista, esto luego de que él brindara detalles sobre una relación dentro del programa 24/7, cuyas características apuntaban a que se trataba de ella.

En el audiovisual, la estrella de la pantalla chica aseguró que su tiempo junto a Ayala se vio marcado por amenazas que escalaron a niveles alarmantes: “Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’“, relató en su momento.

Por su parte, Alexis decidió hacer frente a las acusaciones con un contundente mensaje: “La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés“, dijo en entrevista con Gerardo Escareño, del programa “Vaya, vaya” en YouTube.

