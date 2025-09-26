Itatí Cantoral respalda el nombre artístico de su hijo Eduardo Zucchi

En medio del revuelo que causó el debut actoral de Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, una nueva interrogante ronda en redes sociales: ¿por qué decidió utilizar un nombre artístico sin el apellido de alguno de sus padres? A propósito de este cuestionamiento, su madre salió a compartir su postura a favor de esta decisión. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En un encuentro reciente con la prensa, la protagonista de historias como “Sin pecado concebido” y “Hasta que el dinero nos separe” explicó que la introducción de su hijo como “Eduardo Zucchi” durante la presentación de la película “Desastre en Familia” se trata de una decisión respetable y no representa un problema para ella o el papá del actor.

“No se quitó el apellido, más bien se puso el apellido artístico, porque Eduardo Santamarina es Eduardo Hernández. Santamarina es su segundo apellido“, declaró ante los medios de comunicación.

Por el contrario, la famosa afirmó que toda la familia recibió con orgullo esta noticia, pues esta tiene un trasfondo personal conmovedor: “Estamos muy contentos de que Eduardito se llame Eduardito Zucchi por honor a mi mamá”, añadió.

“En el medio artístico no siempre es el apellido paterno y en este caso pues Eduardo Santamarina y yo estamos muy felices y muy orgullosos de que mi hijo haya sido tan buen nieto y un hijo maravilloso, honor a quien honor merece“, respondió de forma contundente ante las críticas.

Otro de los temas que abordó durante su charla con la prensa fue su experiencia al compartir escena con su hijo a través de la cinta “Desastre en Familia”. Y antes de cualquier tipo de especulaciones, compartió los detalles del proceso de casting que su hijo vivió.

“Le hicieron como tres castings y se quedó hasta la tercera vez, entusiasmarme con él, íbamos juntos a los llamados, nos encontrábamos en los cortes a comer, una sensación maravillosa“, dijo para finalizar.

