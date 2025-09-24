Itatí Cantoral rechazó sueldo millonario para sumarse a reality show

La actriz Itatí Cantoral, quien es famosa por sus papeles de villana en diversas telenovelas, es una de las celebridades que se puede dar el lujo de elegir y rechazar a su antojo cuanto proyecto se le presente, tal y como sucedió con la postura que adoptó cuando se le invitó a formar parte de ‘La Granja VIP’, un reality show de TV Azteca que hizo hasta lo imposible por tenerla en sus filas, pero ella se negó una y otra vez.

Trascendió, de acuerdo a lo informado por la revista TVNotas, que la producción le ofreció ser la presentadora de la emisión que se estrenará el próximo 12 de octubre, pero su negativa los orilló a ofrecerle el rol de participante, invitación que también rechazó.

“Primero le ofrecieron que fuera conductora, pero no aceptó. Entonces le propusieron ser concursante. Al principio dio un rotundo no, pero después lo dudó porque, aunque para nada le latía la idea de un encierro, igual y era la oportunidad de que el público la conociera de otra forma”, destacó alguien de la producción en entrevista con la citada publicación.

La misma fuente detalló que los ejecutivos de la empresa, así como la producción, estaban dispuestos a abrir la billetera y soltarle un sueldo de $500,000 dólares semanales, una cifra que no cualquiera despreciaría, pero ella, presumiblemente, sí lo hizo.

“En este caso la cifra era bastante generosa. La verdad es que Itatí lo vale. Ella es sinónimo de rating y más si se le iba a ver en una faceta en que nunca la hemos visto”, señaló el mismo informante.

Si bien no hubiera sido el primer reality que conduce, pues recientemente encabezó ‘Tentados por la Fortuna’, esta nueva oportunidad de brillar no habría tentado a Itatí.

“Lo que sabemos que influyó definitivamente para que Itatí no aceptara, a pesar de la tan jugosa propuesta económica, es que no se veía encerrada, no creía aguantar en esas circunstancias, y mucho menos iba a dejar sola a su hija, que pasa por la adolescencia y son inseparables”, concluyó la citada fuente.

Ante la negativa de Itatí de sumarse como presentadora, o como participante, la producción cuenta hasta el momento con Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal y Sandra Itzel como participantes confirmados, mientras que Paty Navidad ya negó su presencia en el proyecto.

