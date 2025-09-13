Paty Navidad desmiente su participación en “La Granja VIP” de Tv Azteca

Fiel a su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán, la actriz y cantante Paty Navidad salió a desmentir los reportes de su supuesta participación en el nuevo reality de Tv Azteca, “La Granja VIP”, asegurando que su enfoque profesional ya no está en este tipo de proyectos.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, la ex participante de “La Casa de los Famosos: All-Stars” puso un alto contundente a quienes han difundido esta noticia que calificó como falsa.

“¡No mientan más sobre mí! No he visitado TV Azteca, no he firmado contrato con nadie y tampoco tengo interés de formar parte de ningún reality“, sentenció contundente desde la plataforma.

Asimismo, aclaró que toda su energía está dirigida a promover su proyecto musical: “De momento estoy enfocada en la música, varios temas musicales por salir en lo que resta del año y a punto de estrenarse el primero de estos en todas las plataformas digitales“, adelantó.

Sobre la temporada que le espera en esta faceta como cantante, Paty Navidad se dijo: “¡Feliz y emocionada con lo que está por darse a conocer en mi vida con respecto a la música! ¡Gracias, y ya no inventen, por favor!”.

Por su parte, la cadena mexicana TV Azteca se ha dado a la tarea de revelar poco a poco el nombre de los primeros participantes que sí se sumarán al programa. Dentro de la lista destacan personalidades como: Alfredo Adame, Jawy, de “MasterChef VIP” y “Acapulco Shore”, así como Kim Shantal.

En el lado de conducción, “La Granja VIP” contará con la participación estelar de Adal Ramones. Además, se sumará un panel de críticos compuesto por Linet Puente, Flor Rubio y Lola Cortés, quienes tal y como reveló la televisora serán los encargado de observar y comentar las polémicas que surjan dentro de la granja.

