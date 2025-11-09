China reinicia exportación de tres metales raros a EE.UU.

El Gobierno de China anunció el domingo la suspensión de una prohibición de exportar a Estados Unidos los metales raros galio, antimonio y germanio, en una nueva señal de distensión entre los dos países.

Esta regulación, que bloqueaba la exportación de esos tres metales raros, componentes críticos de los semiconductores, queda suspendida “hasta el 27 de noviembre de 2026”, indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado

La suspensión entra en vigor este mismo domingo, precisó el informe oficial.

Las autoridades chinas habían anunciado la prohibición en diciembre de 2024.

China informó el viernes sobre la suspensión por un año de otras medidas de control de las exportaciones impuestas el 9 de octubre, entre las que se incluyen restricciones ampliadas sobre determinados materiales de tierras raras y para la fabricación de baterías de litio.

El presidente Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump habían acordado anteriormente reducir los aranceles y suspender otras medidas comerciales durante un año.