Cuatro muertos y 11 heridos tras choque de un vehículo a alta velocidad en Tampa

Al menos cuatro personas murieron y otras 11 resultaron heridas cuando un conductor que circulaba a gran velocidad perdió el control de su vehículo y chocó contra un negocio en Tampa, Florida, informaron las autoridades.

La policía indicó que el automóvil había sido visto participando en carreras callejeras momentos antes del siniestro.

Tres de las víctimas murieron en el lugar del accidente, mientras que una cuarta falleció en el hospital. Una persona permanece en estado crítico y ocho más se encuentran estables, recibiendo atención médica en distintos centros de salud. Otras dos fueron atendidas por lesiones menores en la escena.

El conductor fue detenido en el lugar

El sospechoso fue identificado como Silas Sampson, de 22 años, quien fue arrestado en el lugar del accidente, según confirmó la Policía de Tampa.

El informe oficial señala que Sampson conducía “de manera imprudente” por la Interestatal 275, antes de salir de la vía a “alta velocidad” y estrellarse contra un establecimiento comercial, impactando a más de una docena de personas que se encontraban en el área.

Las autoridades añadieron que el servicio aéreo policial estaba siguiendo el vehículo alrededor de las 12:45 a. m.. Los agentes intentaron realizar una maniobra PIT —una táctica de intercepción para detener al vehículo—, pero el conductor logró evadirla y continuó acelerando antes de perder el control.

“Una tragedia sin sentido”

El jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, calificó el hecho como “una tragedia sin sentido” y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

“Nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos los que se vieron afectados”, dijo Bercaw en un comunicado. “La conducción temeraria puso en peligro vidas inocentes. El Departamento de Policía de Tampa y la Patrulla de Carreteras de Florida están comprometidos a buscar justicia para las víctimas y sus familias”.

Las autoridades estatales y locales trabajan en conjunto para determinar si el conductor participaba en una competencia ilegal en el momento del accidente.

La policía ha pedido a testigos o personas con videos del incidente que se comuniquen con la línea de información de la ciudad para colaborar con la investigación.

