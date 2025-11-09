Kim Kardashian revela los resultados de su examen de abogacía en medio de las críticas de ‘All’s Fair’

Kim Kardashian comunicó a sus seguidores que no logró aprobar el examen de abogacía que realizó en julio, un objetivo que persigue desde que anunció sus aspiraciones legales en 2019.

A través de sus historias de Instagram, la estrella lo anunció con un toque de humor: “Bueno… todavía no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión”, en referencia a su nuevo papel como abogada en la serie ‘All’s Fair’. La serie es de Ryan Murphy y está disponible en la plataforma Hulu.

Sin embargo, Kardashian dejó clara su firme determinación y lo seguirá intentando: “Llevo seis años estudiando Derecho y sigo totalmente comprometida hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación”.

En su mensaje dejó claro que para ella no es un fracaso, sino una oportunidad para continuar estudiando:

“No alcanzar la meta no es un fracaso, es combustible. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡Vamos!”



Kardashian, que anteriormente aprobó el examen preliminar de abogacía en 2021, también reveló recientemente una curiosa dificultad en su estudio: la inteligencia artificial ChatGPT le ha proporcionado repetidamente información errónea, afectando negativamente sus preparaciones.

Críticas sobre su nueva serie

La noticia de su resultado en el examen llega poco después del estreno de su serie ‘All’s Fair’, que generó titulares por las feroces críticas que recibió por parte de medios como The Guardian y The Times.

Ante estas críticas, la estrella de Internet respondió de forma irónica en su Instagram: “¿¡¿Ya viste la serie más aclamada por la crítica del año?!?!?”, después de eso compartió imágenes de las críticas junto a fotografías de la premier de la serie.

