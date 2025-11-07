Kim Kardashian responde con humor a las críticas de su nueva serie ‘All’s Fair’

Kim Kardashian no se quedó callada ante las críticas de su nueva serie ‘All’s Fair’, disponible en Hulu, y respondió con humor. En una publicación en Instagram se refirió al show como “la serie más aclamada del año”.

La serie, producida por Ryan Murphy y con un elenco estelar que incluye a Glenn Close, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts, Naomi Watts y Teyana Taylor, sigue la historia de un grupo de abogadas que deciden abandonar un bufete dominado por hombres para fundar el suyo propio. Kardashian interpreta a Allura Grant, uno de los personajes principales.

A pesar de las altas expectativas, la serie debutó con reseñas variadas, llegando incluso a aparecer con un 0% en la plataforma Rotten Tomatoes según algunas publicaciones.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, Kardashian utilizó su cuenta de Instagram para abordar directamente las críticas, compartiendo capturas de pantalla de algunos de los comentarios más negativos —e incluso hirientes— junto a imágenes suyas sonriendo o riendo junto al creador de la serie y parte del reparto.

Entre los tuits que compartió, se incluían comentarios como: “Algunas de las peores actuaciones que he visto en mi vida, junto con las tramas más predecibles y el estilismo más ridículo. Estoy obsesionada, necesito 14 temporadas”, y otro que señalaba: “Se necesita un talento especial para lograr semejante incapacidad”.

Kardashian no solo mostró su capacidad para reírse de las críticas, sino que también destacó reseñas positivas, afirmando en su publicación: “¿¡¿Ya viste la serie más aclamada por la crítica del año?!?!?”

Glenn Close también se pronunció

No fue la única en salir al paso de las opiniones divididas. Glenn Close, quien también forma parte del proyecto, compartió en sus redes un divertido dibujo del elenco junto a una olla de “Guiso de Conejo Crítico”, en referencia a su icónico papel en ‘Atracción Fatal’.

Por su parte, Anthony Hemingway, director y productor ejecutivo de la serie, defendió el proyecto en declaraciones a The Hollywood Reporter: “No se puede complacer a todo el mundo. Puede que tengas ciertas críticas, mientras que a un millón de personas les encanta“.

Más allá de la polémica, el ambiente durante el rodaje fue descrito como excepcional por sus protagonistas. En una entrevista para la revista People, Sarah Paulson afirmó: “Me lo pasé de maravilla, de verdad”, mientras que Niecy Nash-Betts destacó el nivel de apoyo entre las actrices: “Algunos de nosotros no somos unos novatos… Tenemos experiencia”.

“All’s Fair” continúa emitiéndose todos los martes en Hulu hasta el 23 de diciembre, manteniendo a la audiencia —y a la crítica— atenta a lo que sucederá tanto en pantalla como en redes sociales.

