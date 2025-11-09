San Antonio, Texas: el tiempo para hoy domingo 9 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este domingo 9 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se esperan pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 18.64 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1016.6 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:53 h y el atardecer será a las 17:42 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos despejados. Las temperaturas variarán entre los 41 y los 63 grados Fahrenheit (5 y 17ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

En verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

