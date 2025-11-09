Trump asegura que EE.UU. es un país rico y promete “dividendo” de $2,000 dólares por persona

Pese a que la política arancelaria de Donald Trump ha elevado los precios de ciertos alimentos y su represión a la inmigración ha tenido un impacto, especialmente en la agricultura, el mandatario calificó como todo un éxito.

Ahora el discurso de Trump establece que, sin mostrar pruebas, el país ahora es rico como resultado de sus políticas arancelarias y prometió pagar un “dividendo de al menos $2,000 dólares por persona” a todos los estadounidenses, excepto a las “personas de altos ingresos”.

“¡Quienes se oponen a los aranceles son unos tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, con una inflación prácticamente nula y un mercado de valores con precios récord. Las contribuciones a los planes 401k están en su punto más alto de la historia”, escribió el presidente.

Al subrayar que los planes de pensiones “están en su nivel más alto”, dijo que pronto se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes y hay “una inversión récord en EE.UU., con plantas y fábricas surgiendo por todas partes”.

Tal afirmación llega en defensa de su política comercial unos días después de que la Corte Suprema se mostró escéptica sobre la legalidad de los aranceles que ha impuesto a prácticamente todos los territorios del mundo.

Sin embargo, la promesa de dividendos de Trump llega sin certeza sobre cómo será el mecanismo de distribución o incluso, si se trata de un pago en efectivo.

En respuesta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que no había hablado con Trump sobre el dividendo propuesto.

De acuerdo a su palabras para ABC News, Bessent aclaró que “El dividendo de “$2,000 dólares podría presentarse de muchas formas, de muchas maneras… podría tratarse simplemente de las reducciones de impuestos que estamos viendo en la agenda del presidente: no se pagarán impuestos sobre las propinas, no se pagarán impuestos sobre las horas extras, no se pagarán impuestos sobre la Seguridad Social, y se deducirán los préstamos para automóviles”.

