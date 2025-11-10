Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
En el trabajo se viene una mejora buena, especialmente en lo económico. Pero aguas, mi reina, porque si no sabes administrar, el dinero se te va a ir como agua entre las manos. Aprende a invertir en cosas que te den provecho y deja de gastar en shingaderas que nomás te sirven pa’ presumir en redes. Se vislumbra una posible encamada con una amistad; tú sabrás si vale la pena o si después vas a andar llorando por gusto. Cuida tus pies y tus riñones, bájale al refresco, al café y al azúcar porque podrías retener líquidos y sentirte más hinchada que tamal mal amarrado.
No pierdas tu tiempo en gente convenenciera que solo te busca cuando necesita algo. No andes de hocico flojo ni prestes tu lengua pa’ chismes ajenos, que podrías soltar cosas de más y meterte en broncas sin sentido. Si tu relación ya parece campo de batalla donde solo hay pleitos, celos y reclamos, pon las cartas sobre la mesa y define qué quieres. No mendigues amor donde ya no hay. A veces es mejor quedarte sola y en paz que acompañada y amargada. Cuida tus pasos, porque un amor del pasado podría regresar con la intención de desestabilizarte. No caigas en el mismo error, recuerda: el que ya te falló una vez, te puede fallar dos.
VIRGO
Se aproxima una situación medio confusa con alguien que te trae loquita o loquito. Pero antes de lanzarte como gorda en tobogán, sé sincero contigo y con esa persona. Si ya tienes pareja y últimamente anda más fría que un pozole recalentado, revisa tus actitudes, a veces la rutina los trae fastidiados. Un poquito de distancia podría servir para que cuando se vean, se vean con más ganas y con más pasión.
Deja de justificar lo injustificable, quítales la máscara a las personas y acepta que no todos son lo que aparentan. Eres de hacerte historias pend3jas en la cabeza, y por eso sufres de más. No temas a lo que viene; la vida te va a poner pruebas que te harán madurar y ser más fuerte. Despréndete de lo que no te deja avanzar, suelta lo que no te sirve y no te aferres a lo que ya huele a pasado. Vienes de golpes duros, por eso desconfías tanto, pero no cierres tu corazón.
Una amistad va a necesitar mucho de ti, dale tu tiempo, pero sin descuidarte. Se visualizan movimientos, viajes o cambios constantes; tus energías andan alborotadas, así que bájale dos rayitas al estrés. Cuida tu alimentación y tu descanso, que la mente se te cansa más rápido cuando traes el alma saturada. Aprende a vivir más ligero, mi amor, y no te tomes todo tan personal.
LIBRA
Vienen momentos muy bonitos en tu vida, pero para disfrutarlos tienes que estar libre de broncas, deudas y resentimientos. No seas tan aprensivo ni tan celoso, que terminas ahuyentando a quien te quiere. Si estás en una relación, evita caer en la monotonía. Planea una salida, un viajecito o una escapadita romántica; la rutina mata más amores que las infidelidades.
Ponte a reflexionar si realmente vale la pena seguir echándole ganas a algo que parece ya no tener chispa. No te desesperes si las cosas no salen al primer intento, a veces la vida quiere enseñarte paciencia. No tires la toalla tan rápido ni mandes todo a la shingada por enojo. Aprende a ver quién te rodea, hay gente que se dice tu amiga pero solo está ahí para ver en qué tropiezas.
Y por favor, deja de insistir con quien ni te busca ni hace por verte. No vivas de migajas emocionales. Tienes muchas puertas abiertas y solo falta que te decidas a cruzarlas. Cuida tu dinero y no te comprometas en proyectos con personas que no te inspiran confianza. Recuerda: el equilibrio no se encuentra, se construye, y tú estás en el momento perfecto para hacerlo.
ESCORPIÓN
Se vienen cambios fuertes en dinero, salud y amor, y todos dependerán de cómo actúes. Una persona de piel blanca o tono claro se aproxima por redes o por amistades, y te va a dejar sorprendido porque tiene todo lo que siempre pediste. No le saques al amor, pero tampoco te dejes llevar por las apariencias.
Deja de tenerle miedo al mundo, tienes todo para triunfar, nomás que la flojera te gana. Los cambios lunares te traen aprendizaje y madurez; ya no vas a volver a caer en la misma mierd@ emocional de antes, pero solo si realmente aprendiste la lección. Saca de tu vida a toda esa gente que te quita la paz, la que nomás te absorbe energía y no aporta nada bueno.
Te la pasas sintiéndote culpable por errores que no fueron tuyos, ya bájale. Aprende a perdonarte y a perdonar. Cuida tu alimentación, que podrías estar subiendo de peso por estrés o antojos fuera de control. En tus metas no te confíes, lo que sueñas no se cumple solo, hay que trabajarle. Deja la desidia y ponte las pilas, porque este mes será clave para que cierres ciclos y empieces otros más chingones.
ARIES
Es importante que no dejes nada pendiente en tu trabajo, mi ciela, porque un descuido podría meterte en tremendo problemón. Organízate, revisa todo dos veces y no confíes en que los demás harán las cosas por ti. Si tienes pareja, no lo atosigues con tus dramas ni tus celos, recuerda que el amor se alimenta de paz, no de reclamos. Dale su espacio y tú también respira tantito, que a veces te gusta pelear nomás pa’ sentir que hay emoción.
Si estás soltero o soltera, este es tu momento pa’ darle vuelo a la hilacha sin culpa, que la vida es una y los amores van y vienen. No te limites, pero tampoco te enamores del primero que te eche flores. Evita las ideas pendejas que solo te confunden y te hacen pensar cosas que ni existen. Controla ese carácter tuyo, porque cuando explotas ni el padre nuestro te calma.
Podrías descubrir una mentira o traición de alguien que considerabas de confianza; te va a doler, pero te dejará una gran lección. Cuida tus palabras porque no todo el mundo está listo pa’ tu verdad tan directa. Viene una salida o viaje con amistades o familia que te caerá de perlas; te servirá para soltar cargas, sanar heridas y recordar que también mereces disfrutar.
TAURO
Eres complicado en el amor, pero también encantador. Sabes lo que quieres, sobre todo en la cama, y no te conformas con menos. El detalle es que cuando te tratan bonito, te encariñas rápido, y ahí es donde te la aplican. No te fíes de lobos disfrazados de oveja que solo quieren tu cariño o tu cartera. Ponte trucha, que el amor no se ruega ni se compra.
Un amor del pasado podría aparecer para remover recuerdos, pero no te dejes llevar por la nostalgia, ya sabes cómo terminó esa historia. Una amistad buscará tu consejo y será buen momento pa’ mostrar tu lado sabio. Cuida las discusiones en casa, no todo se arregla gritando; usa la cabeza y no el hocico.
Vienen cambios y oportunidades que te sacarán de la rutina, no los desaproveches por miedo. Suéltalo todo y deja ir lo que te frena, porque este mes se trata de poner orden en tu vida. Aprende a decir lo que sientes sin miedo; si a la gente no le gusta, que se aguante. La autenticidad no se discute. También podrías empezar un curso o aprendizaje nuevo que, más adelante, será el empujón que necesitas para subir de nivel en tu trabajo.
Y recuerda: no todo lo que brilla es oro, pero si te pones las pilas, el oro será tuyo y el brillo será tu actitud.
GÉMINIS
Sigue insistiendo si esa persona te mueve el tapete, pero no pierdas la dignidad. No todo lo que te gusta te conviene, y eso ya deberías saberlo, mi amor. La vida te pondrá frente a pruebas que te mostrarán quién vale tus lágrimas y quién merece que lo mandes derechito a la shingada sin escalas.
Pon atención a tus metas, porque los cambios lunares traerán materialización de tus deseos, pero solo si estás enfocado y no te distraes con chismes baratos. Y hablando de chismes, cuidado con tus amistades panochonas; te podrían meter en un enredo ajeno por andar opinando donde no te llaman. Mejor guarda silencio y deja que cada quien se hunda con su propio veneno.
Si últimamente has pensado mucho en alguien del pasado, prepárate, porque estás por cerrar ese ciclo. Vas a sanar, vas a olvidar y hasta te va a dar risa haber llorado por esa persona. No descuides tu alimentación, que la báscula no miente y el cuerpo cobra factura. En tu trabajo se avecinan buenas noticias, y el estrés irá bajando poco a poco.
También se ve que una amistad saldrá del clóset o revelará algo importante; sé su apoyo, porque tú sabes lo que es tener que enfrentar al mundo con valentía. Vienen días donde la suerte te sonreirá, aprovéchala sin miedo y con mucho estilo.
CÁNCER
Vienen cambios positivos en tu trabajo que te permitirán mejorar tus ingresos y sentirte más estable. Puede surgir la planeación de un viaje o una reunión familiar que te llenará de energía. Si tienes pareja, podrían recibir la sorpresa de una bendición en camino; cuida tus pasos, que los cambios lunares traen fertilidad y noticias que mueven el alma.
Pero aguas con una amistad de lengua larga que anda hablando de ti y tu familia. Pronto sabrás quién es, y ahí sí ni te molestes en pelear, mejor aplica la del silencio elegante que más duele. Controla ese carácter tuyo que, cuando se enoja, ni tú te entiendes; sueltas el veneno y luego andas arrepentido, buscando cómo remendar lo que dijiste.
La bipolaridad te domina a veces, y por eso ni tú sabes si reír o llorar. Aprende a mantener la calma, que no todo amerita tu furia. Estás en una etapa donde te conviene mejorar tus hábitos, tu entorno y tu forma de pensar. Se aproxima una nueva amistad o conexión que te enseñará a disfrutar la vida desde otra perspectiva, más relajada y positiva.
Recuerda: no todo se arregla con pleito, a veces el silencio y una sonrisa son la mejor cachetada. Confía en que lo que estás viviendo te está preparando para algo mucho mejor, y aunque el camino se sienta pesado, la recompensa será más grande de lo que imaginas.
PISCIS
Prepárate porque vienen cambios fuertes, mi pececito, y estos te van a hacer abrir los ojos en cosas que antes no querías ver. Te darás cuenta de quién sí merece un lugar en tu vida y quién nomás está para sacarte energía. Es momento de valorar más a tu familia y mantener lejos a quien solo llega con chismes o drama.
Un amor del pasado podría reaparecer, y aunque al principio sientas que el corazón se te acelera, piensa bien antes de abrir esa puerta otra vez. Las segundas partes casi nunca salen bien. Si te involucras en una relación prohibida, no te quejes después, que no naciste para ser plato de segunda mesa. Aprende a quererte y ponle precio a tu paz mental, que eso vale más que cualquier beso.
Si alguna amistad se alejó de ti, no lo tomes personal; cada quien se aparta cuando ya no vibra contigo. No cargues culpas ajenas ni te rompas la cabeza por lo que no puedes cambiar. En lo económico, es momento de cuidar tus gastos y no invertir en cosas dudosas. Cuida también tu alimentación; podrías sentirte más pesado de lo normal y eso se debe a que tu cuerpo te está pidiendo orden.
No te me apaniques por el futuro, que ni siquiera existe todavía. Concéntrate en tu presente, que ahí está tu verdadera oportunidad de ser feliz. A veces la vida te revuelca solo para recordarte que sabes nadar.
ACUARIO
Si quieres cambios en tu trabajo, no esperes a que te caigan del cielo. Habla, propón y mueve tus cartas, porque si no haces ruido, nadie te voltea a ver. La suerte te anda rondando, pero necesita que tú también le pongas empeño.
En el amor, si tu relación anda flojona, es momento de prender la chispa. Sé más detallista, prueba cosas nuevas, y sorprende a tu pareja. Si estás soltero o soltera, una persona que ya conoces podría despertar algo bonito en ti, pero no te me ilusiones tan rápido, ve despacio.
Vienes de decepciones amorosas y laborales, y ya estás harto de tanta gente que promete y no cumple. Pero tranquilo, los cambios lunares traen un cierre de ciclo fuerte que te permitirá limpiar energías y quedarte solo con lo que sí te suma. Empezarás a valorar más la lealtad y a deshacerte de parásitos emocionales que solo te chupan el ánimo.
A finales o mediados del mes siguiente podrías tener una sorpresa romántica, algo que no veías venir y te dejará con la sonrisa de oreja a oreja. También te darás cuenta de que ya no sientes lo mismo por esa persona del pasado que te traía arrastrando la cobija. Te vas a liberar, y eso se llama crecer. Las heridas duelen, pero también enseñan, y tú ya estás listo para sanar.
CAPRICORNIO
Ya no le tengas miedo a las oportunidades nuevas, porque justo ahí está el secreto para mejorar en lo económico y en lo emocional. El problema contigo es que piensas demasiado antes de actuar, y mientras tú analizas, otros se llevan el premio. Suelta el miedo y atrévete a cambiar el rumbo.
Podrías sentirte bajoneado estos días, pero eso es normal cuando uno empieza a crecer y a ver las cosas con más madurez. Recuerda que el tiempo no perdona y la vida se te va sin avisar, así que aprovéchala con quien sí te valora. No te humilles por nadie ni le ruegues a quien ya te demostró que puede vivir sin ti.
Cuida tu salud, porque el estrés y las preocupaciones podrían afectar tu estómago o causarte malestares. Procura dormir mejor, comer más ligero y darte tiempo para relajarte. Ya deja de vivir pensando en lo que pudo ser y enfócate en lo que todavía puedes hacer.
Si quieres resultados distintos, cambia tu manera de actuar. No te quejes de que todo sigue igual si sigues haciendo lo mismo. Una persona nueva podría aparecer y ofrecerte una oportunidad interesante, pero aguas, porque no todo lo que brilla es oro. Analiza bien antes de confiar. Vienen días de reflexión, pero también de recompensas; estás más cerca de lo que sueñas, solo no te sabotees.
SAGITARIO
Cambia tu forma de pensar, que la vida no es tan mala como a veces la pintas. Vienen eventos importantes que te ayudarán a conocer gente nueva y abrir puertas en el trabajo o en tus proyectos personales. Tu carisma es tu mejor arma, pero también tu peor enemigo si lo usas sin filtro.
Ya no justifiques a la gente que te falla, ni te esfuerces por entender sus fregaderas. Aprende a poner límites y a cuidar tus emociones. Podrías cometer una indiscreción por hablar de más, así que mejor guarda tus planes en secreto hasta que se concreten. Una amistad terminará su relación y te buscará pa’ desahogarse; escucha, pero no cargues con penas ajenas.
También podría haber un familiar enfermo o con alguna preocupación, échale la mano si puedes. En el amor, estás cansado de relaciones vacías y amores a medias. Te darás cuenta de que tu corazón vale oro y que ya no estás pa’ mendigar cariño. Es tiempo de subir tu nivel, y si alguien te quiere, que se lo gane.
Deja de estar disponible para quien solo te busca cuando se siente solo. Date tu lugar, arréglate, sonríe y sigue caminando, que la gente que perdió tu presencia lo lamentará. El universo te va a compensar por todo lo que diste sin recibir, y cuando eso pase, hasta tú mismo vas a decir: “valió la pena todo lo vivido”.