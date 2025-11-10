Jaime Munguía negocia pelea con Christian Mbilli, según reportes

Jaime Munguía se encuentra negociando una pelea con Christian Mbilli, campeón interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), según reportó el periodista Mike Coppinger de la revista The Ring.

De acuerdo con el periodista, el enfrentamiento entre Munguía y Mbilli podría ocurrir a principios de 2026, de hecho el mexicano mencionó que planea regresar en enero.

“Según fuentes consultadas por The Ring, Christian Mbilli y Jaime Munguía están en conversaciones para un combate de peso supermediano en el primer trimestre de 2026″, informó.

Anteriormente, el mexicano había mencionado que sus rivales preferidos para su regreso al ring era Mbilli y Hamzah Sheeraz, pero el peleador francés al parecer será su próximo oponente.

En su última pelea celebrada en mayo, Jaime Munguía dominó a Bruno Surace y lo venció por decisión unánime de los jueces en el Riad, Arabia Saudita, para vengar la derrota por nocaut que le propinó en diciembre del 2024.

En cambio, Christian Mbilli empató contra Lester Martínez y retuvo el cinturón interino de las 168 libras del CMB el pasado mes de septiembre. Se pensó que la revancha entre ambos se realizaría a continuación, pero el francés al parecer optará por el mexicano.

Recordemos que Munguía dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en las pruebas A y B luego de su victoria sobre Surace. Tras cuatro meses de investigaciones, el CMB comprobó que los suplementos contaminados no influyeron en el rendimiento del mexicano y pudo declararse su inocencia.

Christian Mbilli empató en su última pelea con Lester Martínez Crédito: David Becker | AP

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

Por su parte, Christian Mbilli, de 29 años, retuvo su título interino de 168 libras del CMB al empatar con el guatemalteco Martínez. El peleador francés tiene récord invicto después de 29 peleas, 23 de ellas las ganó por nocaut, y un empate.

