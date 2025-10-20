Jaime Munguía podría regresar en enero contra Sheeraz o Mbilli

Jaime Munguía podría subir nuevamente al ring el próximo 30 de enero contra Christian Mbilli o Hamzah Sheeraz, según reportó el periodista Salvador Rodríguez de ESPN KnockOut.

El mexicano ya había mencionado su interés por enfrentar a Mbilli y Sheeraz a continuación tras demostrarse su inocencia en el caso de dopaje luego de su pelea con Bruno Surace.

“Habíamos comentado que su regreso estaba para noviembre o diciembre de este año. La mala noticia es que no. Si bien ya le dieron luz verde para volver al cuadrilátero después de este incidente de la pelea con Bruno Surace de mayo pasado, la realidad es que se viene algo fuerte algo grande en la carrera de Jaime Munguía. A qué me refiero: esta semana empezaron a sonar dos nombres fuertes en su mesa de trabajo”, dijo.

“Uno de ellos es Christian Mbilli, el canadiense que es el campeón supermediano interino del Consejo Mundial de Boxeo, que suena como una de las opciones. La otra es Hamzah Sheeraz, usted lo vio demoler prácticamente a Edgar Berlanga. Cualquiera de las dos opciones que termine siendo para el próximo 30 de enero, que es la fecha inicial que se está hablando para Jaime Munguía, me parece que son sólidas. Se viene una fuerte pelea para Jaime Munguía, ya sea con Christian Mbilli o con Hamzah Sheeraz”, agregó.

Christian Mbilli empató contra Lester Martínez y retuvo el cinturón interino de las 168 libras del CMB, mientras que Hamzah Sheeraz iba a enfrentar a Canelo Álvarez, pero como perdió ante Terence Crawford, la pelea se cayó.

En su última pelea celebrada en mayo, Jaime Munguía dominó a Bruno Surace y lo venció por decisión unánime de los jueces en el Riad, Arabia Saudita, para vengar la derrota por nocaut que le propinó en diciembre del 2024.

Hamzah Sheeraz no quiere estar mucho tiempo inactivo. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Recordemos que Munguía dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en las pruebas A y B luego de su victoria sobre Surace. Tras cuatro meses de investigaciones, el CMB comprobó que los suplementos contaminados no influyeron en el rendimiento del mexicano y pudo declararse su inocencia.

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

