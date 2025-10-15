Promotor de Hamzah Sheeraz dice que no esperarán a Canelo

El promotor Frank Warren expresó que Hamzah Sheeraz no esperará a Saúl ‘Canelo’ Álvarez mientras se recupera de su cirugía en el codo izquierdo, con quien supuestamente iba a pelear en febrero.

En entrevista con la revista The Ring, Warren indicó que no sabe todavía cuáles serán los siguientes pasos del invicto Sheeraz, pero dejó claro que no se quedarán de brazos cruzados.

“No sé qué haremos ahora. Dejemos que Canelo se opere, que se calme el polvo y veamos dónde estamos. Pero Hamzah no se quedará sentado de brazos cruzados”, dijo.

Canelo Álvarez se someterá a una cirugía y no se sabe cuándo estará de regreso. Crédito: David Becker | AP

En su primera aparición en las 168 libras, Hamzah Sheeraz dominó y noqueó a Edgar Berlanga en el cuarto asalto el pasado mes de julio. Tras el enfrentamiento, el británico expresó interés en pelear con Canelo Álvarez.

De hecho Turki Alalshikh ya había mencionado que le gustaba el británico como próximo rival del mexicano y después de su triunfo el jeque árabe confirmó esta información en redes sociales. Pero la caída de Canelo Álvarez contra Terence Crawford cambió los planes.

Por ahora no se sabe contra quién peleará el tapatío, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Además, Canelo Álvarez se someterá a una cirugía en el codo por una lesión tras el duelo con el estadounidense, por lo que no podrá regresar antes al ring.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 35 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Hamzah Sheeraz cree que será el siguiente rival de Canelo

· Amir Khan asegura que Hamzah Sheeraz puede vencer a Canelo Álvarez

· Hamzah Sheeraz expresa interés en Canelo tras noquear a Berlanga