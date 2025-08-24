Amir Khan asegura que Hamzah Sheeraz puede vencer a Canelo

Amir Khan, excampeón mundial y analista de boxeo, aseguró que Hamzah Sheeraz puede vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero no cree que el mexicano acepte subirse al ring con él.

En declaraciones a IFL TV, Khan explicó que la juventud, el potente jab y la altura de Sheeraz serán un problema para Canelo Álvarez, por lo que esta pelea no sería buena para el tapatío.

“Canelo siempre tiene problemas con los que son más altos que él. Y (Sheeraz) tiene un jab potente. Sinceramente, creo que puede vencer a Canelo, pero no creo que Canelo acepte esa pelea. Porque, si lo piensas, tiene mucho que perder”, dijo.

Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“Pensará: ‘¿Por qué tengo que pelear con este joven y hambriento boxeador?’. A menos que Turki (Alalshikh) apueste y diga que tiene que pelear con él. Así que la presión de hacer esa pelea recae sobre Turki. Como aficionado al boxeo, me gustaría ver esa pelea, porque creo que Hamzah le gana”, agregó.

En su primera aparición en las 168 libras, Hamzah Sheeraz dominó y noqueó a Edgar Berlanga. En el cuarto asalto derribó en dos ocasiones al puertorriqueño y al principio del quinto una poderosa combinación de derecha-izquierda lo mandó nuevamente a la lona para acreditarse la victoria.

Sheeraz, tras el enfrentamiento, expresó interés en pelear con Canelo Álvarez. “No voy a sentarme aquí y hablar mucho de alguien como (Canelo). Pero sería un honor compartir el ring con él. De verdad que sí. (…) Una cosa que puedo garantizar es que si alguna vez comparto el ring con Canelo, no será como en su última pelea (contra William Scull), donde su oponente intentaba escapar”, dijo.

De hecho Turki Alalshikh ya había mencionado que le gustaba el británico como próximo rival del mexicano –quien primero tendrá que defender su puesto de campeón indiscutido contra Terence Crawford– y tras su triunfo el jeque árabe confirmó esta información en redes sociales.

Hamzah Sheeraz debutó con una victoria por nocaut sobre Edgar Berlanga en Nueva York. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

