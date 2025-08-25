Hamzah Sheeraz cree que será el siguiente rival de Canelo

Hamzah Sheeraz cree que es muy posible que sea el siguiente rival en la lista de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, luego de que el mexicano enfrente a Terence Crawford el 13 de septiembre.

En declaraciones con The National, Sheeraz comentó que su triunfo por nocaut sobre Edgar Berlanga lo ayudó a acercarse a la disputa con Canelo Álvarez y cuenta con el apoyo de su Excelencia Turki Alalshikh.

“La victoria ante Berlanga me ha posicionado definitivamente como favorito para la pelea contra Canelo y creo que es una pelea muy realista y posible que podría ser mi próxima pelea en mi carrera. Es de lo que están hechos los sueños”, dijo.

Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

En su primera aparición en las 168 libras, Hamzah Sheeraz dominó y noqueó a Berlanga. En el cuarto asalto derribó en dos ocasiones al puertorriqueño y al principio del quinto una poderosa combinación de derecha-izquierda mandó nuevamente a su rival a la lona para acreditarse la victoria.

Tras el enfrentamiento, el británico expresó interés en pelear con Canelo Álvarez. “Sería un honor compartir el ring con él. De verdad que sí. (…) Una cosa que puedo garantizar es que si alguna vez comparto el ring con Canelo, no será como en su última pelea (contra William Scull), donde su oponente intentaba escapar”, dijo.

De hecho Turki Alalshikh ya había mencionado que le gustaba el británico como próximo rival del mexicano y después de su triunfo el jeque árabe confirmó esta información en redes sociales. Ahora habrá que esperar qué pasará en la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford para ver si Sheeraz será el siguiente.

Canelo Álvarez primero debe enfrentar a Terence Crawford el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

