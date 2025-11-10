San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este lunes 10 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este lunes 10 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio habrá cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1032.6 hPa, una medición que irá en aumento. Tendremos el amanecer a las 06:54 h y el crepúsculo será a las 17:42 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 75 grados Fahrenheit (12 y 24 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante los meses de verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

