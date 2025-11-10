Un hombre murió tras caer más de 100 pies en el Gran Cañón

Las primeras nevadas de la temporada llegaron al Medio Oeste este fin de semana, y se esperan más nevadas en el Norte en los próximos días, mientras que en el Sur se han emitido alertas de heladas.



En Valparaíso, Indiana, se registraron intensas nevadas —a razón de 2 pulgadas por hora— durante la noche, y hasta la madrugada del lunes se habían acumulado más de 9 pulgadas de nieve.

En South Bend, Indiana, se han registrado más de 8 pulgadas de nieve, mientras que en algunas zonas de Michigan y Wisconsin han caído más de 1 pie de nieve.



Los habitantes de Chicago amanecieron con entre 2 y 5 centímetros de nieve, y se espera otra nevada ligera el lunes por la mañana. Las escuelas públicas de Chicago permanecen abiertas el lunes, pero el distrito recomienda a los estudiantes que prevean tiempo adicional para sus desplazamientos.

Este fenómeno de nieve por efecto lacustre continuará a lo largo del este y el sur del lago Michigan hasta el lunes por la tarde. Algunas zonas del lado este del lago Michigan podrían recibir más de 15 centímetros de nieve el lunes.



Es posible que en Indianápolis caigan entre una y dos pulgadas de nieve, e incluso en Louisville, Kentucky, podrían caer hasta una pulgada.

En las Montañas Humeantes, lugares como Gatlinburg, Tennessee, podrían acumular hasta 8 pulgadas de nieve, y en las zonas de mayor altitud podrían llegar a acumularse hasta 15 pulgadas de nieve y fuertes ráfagas de viento.

Más al este, las zonas a sotavento del lago Erie y del lago Ontario experimentarán importantes nevadas por efecto lacustre la noche del lunes.

Orchard Park, Nueva York —sede de los Buffalo Bills— podría recibir hasta 8 pulgadas de nieve para el martes por la tarde, mientras que Jamestown, Nueva York, podría recibir hasta 11 pulgadas.



Partes del sur del país amanecieron el lunes con las temperaturas más frías de la temporada, bajando del punto de congelación en Texas, Oklahoma y Arkansas.

Se prevé que el martes por la mañana se registren decenas de temperaturas mínimas récord en todo el sureste del país. Se pronostica que la temperatura descenderá hasta los -2 °C en Wilmington, Carolina del Norte; -0,5 °C en Savannah, Georgia; -1 °C en Mobile, Alabama; y -3 °C en Montgomery, Alabama. Incluso se prevé que Miami baje hasta los 9 °C.

Más de 155 millones de estadounidenses se encuentran bajo alertas meteorológicas este lunes ante la llegada de una ola de frío ártico que se extiende desde el Medio Oeste hasta el Noreste.

Los meteorólogos advirtieron que las temperaturas más bajas afectarán partes de Dakota del Norte , Minnesota , Wyoming y Virginia Occidental , donde la mínima podría alcanzar los 15 °F esta semana.

Varias ciudades podrían batir récords diarios de frío, entre ellas Huntsville, Alabama, con 43°F y Macon, Georgia, con 49°F.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas de heladas hasta la costa del Golfo de Alabama, donde las temperaturas podrían caer por debajo de 34°F, matando cultivos y dañando tuberías sin protección.

Ni siquiera las Carolinas y el centro de Florida se libran del frío: Charleston apenas alcanza los 50°F, unos 20 grados por debajo del promedio, mientras que algunas zonas de Florida apenas llegan a los 60°F.

Las temperaturas mínimas matutinas podrían caer hasta los 20 grados Fahrenheit (entre -7 y -1 grados Celsius) tan al sur como la costa del Golfo de Florida y Alabama, con algunos 30 grados Fahrenheit (entre -1 y -4 grados Celsius) en el norte y centro de Florida para el martes, lo que provocaría una helada generalizada en todo el sur profundo.

Matt Devitt, meteorólogo jefe de WINK News, advirtió que algunas zonas de Florida podrían enfriarse tanto el lunes que las iguanas locales podrían empezar a caerse de los árboles, paralizadas por las temperaturas gélidas.

‘Las iguanas no están muertas, solo temporalmente aturdidas e inmovilizadas por el frío… especialmente si baja de 45°. ¡Solo en Florida!’, publicó Devitt en X.



El frío podría rozar los mínimos históricos del Día de los Veteranos en más de una docena de lugares, incluyendo Savannah, Georgia (31°F), Mobile, Alabama (31°F) y Ft Myers, Florida (45°F).

El martes, varias localidades podrían batir récords de temperaturas mínimas. En Atlanta, el récord para este día es de -3 °C (26 °F), y se pronostica que la mínima rondará esta cifra, por lo que los residentes podrían tener que dejar los grifos goteando durante la noche.

Incluso algunas zonas de Florida podrían registrar mínimos históricos, con ciudades tan al sur como Orlando y Tampa que podrían alcanzar mínimas de 39 y 40 grados, respectivamente.

The Weather Channel advirtió: «Este podría ser el brote de frío más intenso de principios de noviembre en Florida y otras partes del sureste en 32 años, desde que un brote en noviembre de 1993 produjo heladas en Gainesville, Florida, y provocó que Birmingham, Alabama, alcanzara unos gélidos -4 grados Celsius (24 grados Fahrenheit)».

Tras la ola de frío ártico, en algunos lugares llegan las primeras nevadas de la temporada.

Ya está nevando desde la Península Superior de Michigan hasta las Montañas Humeantes, y una masa de aire gélido se extiende hacia el sur y el este del país. Fuertes nevadas por efecto lacustre se acumulan en partes del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, mientras que chubascos de nieve se extienden hasta los Apalaches, el norte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra hasta el martes.

Una banda de nieve particularmente intensa dejó hasta 12 pulgadas de nieve en tan solo seis horas sobre Momence, Illinois , una ciudad a unas 50 millas al sur de Chicago .

En otras zonas, se registraron hasta 18 pulgadas en áreas enterradas al sur de Marquette, Michigan, mientras que se registraron hasta 10 pulgadas en la península de Leelanau, en Michigan, justo al norte de Traverse City.

Durante el fin de semana, algunas zonas del noroeste de Iowa y el sureste de Dakota del Sur también recibieron alrededor de cinco pulgadas de nieve. Las temperaturas máximas se mantendrán en los 30 grados Fahrenheit en el sur de los Apalaches y en los 40 grados Fahrenheit desde el corredor de la I-95 en el noreste, hasta Alabama , Georgia y Misisipi .

Se han emitido avisos de frío extremo para la mayor parte de Florida , que se extienden hasta Boca Ratón, cerca del extremo sur del estado, a tan solo 45 millas de Miami.

Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather, dijo: «Este patrón de tormentas traerá algunas de las masas de aire más frías registradas a principios de noviembre, y esa es la razón de las importantes nevadas previstas en los Grandes Lagos y la extensión hacia el sur de las nevadas en los Apalaches meridionales ».

Si bien se espera que la nieve provocada por el efecto lago en el área metropolitana de Chicago disminuya hacia el mediodía, las nevadas más intensas en las zonas de influencia del Lago Superior y Michigan, desde el Alto y Bajo Michigan hasta el norte de Indiana, continuarán hasta altas horas de la noche.

En otras zonas, la nieve se desplazará hacia el sur a través del valle de Ohio y los Apalaches esta noche. En la región oriental de los Grandes Lagos, las bandas de efecto lacustre podrían persistir hasta el martes, antes de posiblemente convertirse en breves bandas de lluvia lacustre el miércoles.



Ya está nevando desde la Península Superior de Michigan hasta las Montañas Humeantes, y el aire gélido se extiende hacia el sur y el este del país. Fuertes nevadas por efecto lacustre se acumulan en partes del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

En el norte de Nueva Inglaterra, la lluvia podría convertirse en nieve el lunes por la noche, y en algunas zonas la nieve podría persistir hasta el martes.

Las mayores acumulaciones adicionales podrían producirse en las zonas de nieve lacustre desde el noroeste de Pensilvania y el suroeste de Nueva York, al sur de Buffalo, hasta la meseta de Tug Hill en Nueva York, las Montañas Verdes del norte de Vermont y los Apalaches de Virginia Occidental, donde es posible que se acumulen más de seis pulgadas de nieve .

También podrían caer varios centímetros más de nieve en el valle de Ohio y en las zonas occidentales de los Grandes Lagos, incluyendo Michigan, Indiana, Ohio, el norte de Kentucky y las Montañas Humeantes.

Un hombre de 65 años murió tras caer más de 100 pies (unos 30 metros) en el Gran Cañón Oeste, en Arizona, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Mohave.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en el mirador de Guano Point, una de las zonas más visitadas del área gestionada por la Nación Hualapai.

“El hombre resbaló y cayó por el borde del cañón, falleciendo en el lugar”, informó el equipo de Búsqueda y Rescate del condado. El personal fue convocado alrededor de las 2:00 p. m. para realizar una recuperación técnica en terreno rocoso.

Equipos especializados descendieron al cañón

Los socorristas localizaron el cuerpo de la víctima a unos 40 metros de profundidad, en una zona de difícil acceso.

“Técnicos especializados en rescate con cuerdas instalaron un sistema de descenso y ascenso para recuperarlo y trasladarlo a la Oficina del Médico Forense del Condado de Mohave”, señaló el comunicado.

En la operación participaron también el Departamento de Policía Tribal Hualapai, el Cuerpo de Bomberos de la Nación Hualapai y la seguridad de Grand Canyon West.

“Nuestras condolencias a su familia. Por favor, respeten su privacidad en estos momentos”, añadió la oficina del sheriff.

Otras caídas mortales recientes en el Gran Cañón

La identidad del hombre no ha sido revelada. Su muerte se suma a otros accidentes recientes en el área del Gran Cañón, uno de los destinos naturales más visitados de Estados Unidos.

En septiembre, Steven “Drew” Bradley, de 27 años y residente de Federal Heights, Colorado, murió cuando su automóvil cayó por el borde del Parque Nacional del Gran Cañón, a unos 90 metros de profundidad, según el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El cuerpo fue recuperado por aire y trasladado a la Oficina del Médico Forense del Condado de Coconino, en Arizona.

Sigue leyendo:

–Excursionista de Texas muere por el calor extremo en un sendero del Gran Cañón

–Hallan muertos a padre e hija en un parque de Utah: estaban perdidos y sin agua

–Hallan muerto a un excursionista que pasó la noche en el Gran Cañón