Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump saludaron a los veteranos en su día

El expresidente Barack Obama sorprendió a un grupo de veteranos y sus familias que aterrizaron en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington D.C. (DCA) antes del Día de los Veteranos.

En un video que publicó el martes en la plataforma social X, se ve a Obama cuando subió al avión y agradeció a los veteranos y sus familias por su servicio.

“En vísperas del Día de los Veteranos, tuve el honor de dar la bienvenida a un grupo de veteranos y sus familias a su llegada a Washington D.C.”, anotó en X Obama.

En el video junto al mensaje, se puede ver cómo Obama sorprende a los pasajeros al decir: “Hola a todos” desde los altavoces del avión.

“Solo quería darles las gracias”, continuó el exjefe de Estado mientras algunos veteranos se quedaban boquiabiertos.

Al bajar del avión, Obama les estrechó la mano a los 69 veteranos y les entregó una Moneda Presidencial de Desafío, un símbolo de su gratitud personal por sus sacrificios.

“A todos aquellos que sirvieron valientemente a nuestra nación, gracias a ustedes y a sus familias por su extraordinario servicio. Los sacrificios que todos ustedes han hecho para proteger a nuestro país serán honrados, hoy y siempre”, escribió Obama en su mensaje.

Por su parte, el también expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025) escribió en sus redes: “Siempre he dicho que nuestra nación tiene una obligación sagrada: preparar a quienes enviamos a situaciones de peligro, apoyar a sus seres queridos cuando están fuera y proveer para ellos y sus familias cuando regresan a casa”.

“En este Día de los Veteranos, honramos a todos los valientes hombres y mujeres que respondieron al llamado a servir y defender. Nuestra nación es más fuerte y nuestra democracia más segura gracias a su servicio y sacrificio”, añadió Biden.

El presidente Donald Trump participó en una ceremonia de ofrenda floral y pronunció un discurso en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, donde reposan los restos de más de 400,000 veteranos.

El Día de los Veteranos se creó originalmente para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial, pero posteriormente el Congreso lo amplió para honrar a los veteranos de todas las guerras.

La Casa Blanca publicó la proclamación del presidente Donald Trump por el Día de los Veteranos de 2025.

“Nuestra nación sigue siendo grande gracias a quienes han servido con honor en uniforme y han dedicado sus vidas a defender a nuestras familias, nuestra libertad y los valores estadounidenses”, dijo Trump en la proclamación del 10 de noviembre. “Bajo mi liderazgo, nuestra nación siempre honrará el legado de nuestros veteranos, manteniendo a Estados Unidos fuerte, orgulloso y libre; y como presidente, siempre los apoyaré”.

