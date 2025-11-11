Ayuda financiera para veteranos: los beneficios de los préstamos de la VA

De acuerdo con el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), los veteranos estadounidenses ahora contarán con una amplia gama de beneficios, entre los que se incluyen atención médica, educación superior y préstamos hipotecarios.

Esta es una buena noticia para los miles de veteranos estadounidenses que buscan un financiamiento inicial de una vivienda propia. En este sentido, Lawrence Yun, economista jefe de la NAR comentó que “la principal ventaja de un préstamo VA es la ausencia de pago inicial, pero sin el riesgo adicional”, dijo.

Según el economista, “el menor costo inicial facilita la adquisición de una vivienda, especialmente en mercados con precios elevados y con tasas hipotecarias altas, lo que brinda a los compradores calificados una ventaja crucial y la posibilidad de comenzar a generar capital antes”, comentó.

Este beneficio no solo aplica para los veteranos, sino también para miembros actuales del servicio militar o cónyuges sobrevivientes. El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) también confirmó que para los préstamos hipotecarios no se les exigirá un pago inicial, aunque algunos prestamistas lo exigen como garantía.

Además, la entidad indicó que estos beneficios estarán disponibles no solo para compradores de viviendas, sino que también puede ser usados para refinanciamiento, reducción de tasas de interés, entre otros y las garantías se podrán emplear varias veces.

Por otra parte, tanto NAR como Realtor.com han señalado en informes que estos préstamos se están usando actualmente en áreas metropolitanas más caras como: Nueva York o California y en zonas cercadas a bases militares.

