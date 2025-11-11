Día de los Veteranos: qué restaurantes ofrecen descuentos y comida gratis

El 11 de noviembre es una fecha que Estados Unidos dedica a rendir homenaje a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas. Conocido como el Día de los Veteranos (Veterans Day), conmemora el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1918.

Desde entonces, se mantiene como una jornada de gratitud hacia los hombres y mujeres que han defendido al país. Por tal motivo, restaurantes y comercios honran a los veteranos con comidas gratuitas, descuentos y promociones especiales.

Asimismo, muchas instituciones como bancos, oficinas postales y escuelas permanecen cerradas.

Qué restaurantes ofrecen promociones y comida gratis por el Día de los Veteranos

En la mayoría de los casos, es necesario presentar una identificación militar o de veterano, como la tarjeta DD214 o la Veteran ID Card.

Los beneficios también aplican únicamente para consumo en el local, es decir, no incluye pedidos en línea o entregas a domicilio.

Estas son las ofertas más destacadas:

Applebee’s: tarjeta “Bounce Back” de $5 para la próxima visita

tarjeta “Bounce Back” de $5 para la próxima visita Chipotle: un segundo platillo gratis al comprar uno, de 4:00 pm a 8:00 pm

un segundo platillo gratis al comprar uno, de 4:00 pm a 8:00 pm Krispy Kreme: café pequeño y dona gratis sin compra requerida

café pequeño y dona gratis sin compra requerida Red Lobster: plato Shrimp & Chips gratuito al mostrar identificación militar

plato Shrimp & Chips gratuito al mostrar identificación militar Starbucks: café de 12 oz (caliente o frío) sin costo para veteranos, militares y sus cónyuges.

café de 12 oz (caliente o frío) sin costo para veteranos, militares y sus cónyuges. Cracker Barrel: desayuno gratuito y 25% de descuento en artículos temáticos

desayuno gratuito y 25% de descuento en artículos temáticos Arby’s: sándwich Classic Roast Beef gratis

sándwich Classic Roast Beef gratis Benihana: platillo sin costo (valor hasta $59)

platillo sin costo (valor hasta $59) BJ’s Brewhouse: postre Pizookie gratis y cupón de aperitivo

postre Pizookie gratis y cupón de aperitivo Buffalo Wild Wings: 10 alitas boneless y papas gratis

10 alitas boneless y papas gratis California Pizza Kitchen: comida y bebida sin costo más cupón adicional

comida y bebida sin costo más cupón adicional Chili’s: platillos gratuitos entre opciones seleccionadas

platillos gratuitos entre opciones seleccionadas Golden Corral: buffet con bebida gratis desde las 4:00 pm hasta el cierre.

buffet con bebida gratis desde las 4:00 pm hasta el cierre. IHOP: combo Red, White & Blueberry Pancakes gratis

combo Red, White & Blueberry Pancakes gratis Outback Steakhouse: menú Aussie 3-Course Meal sin costo

menú Aussie 3-Course Meal sin costo Wendy’s: combo de desayuno gratuito

combo de desayuno gratuito Whataburger: taquito gratis cada martes hasta el 30 de diciembre

Aunque las promociones principales se concentran solo para este 11 de noviembre, varios establecimientos extenderán sus beneficios durante los días posteriores, incluso hasta el Thanksgiving Day.