Christine Pelosi descarta estar interesa en ocupar el escaño que dejará vacante su madre a su retiro

Después de que la demócrata Nancy Pelosi anunció que no contendrá para reelegirse como representante del 11.º distrito congresional de California, su hija Christine Paule descartó la posibilidad de ocupar el escaño de su madre en cuanto ella se jubile.

La semana pasada, la poderosa mujer originaria de Baltimore dio a conocer su retiro de la Cámara de Representantes una vez que concluya su gestión el próximo año.

La demócrata de 85 años ha representado a San Francisco desde 1987 y, aunque se creía que una vez más contendería para extender su carrera, la semana pasada compartió su deseo de jubilarse al final del próximo año.

A partir de ese momento, cobró fuerza una versión sobre la posibilidad de que su hija Christine sería quien contendría por el escaño vacante.

Sin embargo, el plan de la neoyorquina de 59 años apunta hacia otra dirección, pues pretende representar al Distrito 11 de San Francisco en el Senado estatal de California.

Como abogada de profesión, Christine Paule ejerció el rol de asesora especial durante la administración de Bill Clinton.

Además, presidió al Caucus de Mujeres del Partido Demócrata de California durante una década.

Nancy Pelosi ha representado a San Francisco desde 1987. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Actualmente, la hija de Nancy Pelosi forma parte del comité ejecutivo del Comité Nacional Demócrata.

Recientemente, compartió un video en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde les indicó a sus seguidores en California que, en caso de resultar elegida senadora, luchará por los derechos de las mujeres, por las víctimas de la violencia armada, por los inmigrantes y también por los derechos de los consumidores.

“Me gusta la idea de forjar mi propio camino. ¿Qué hacemos cuando nuestras libertades están bajo ataque? Alzamos la voz, luchamos y nos organizamos y eso es lo que quiero hacer por ustedes”, expresó.

Mientras tanto, la contienda para suceder a Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes luce muy reñida con Saikat Chakrabarti, exejecutivo del sector tecnológico y asesor de la representante Alexandria Ocasio-Cortez; y Scott Wiener, senador estatal por California, encabezando la lista.

Sin embargo, un poco más atrás figura London Breed, exalcaldesa de San Francisco; Connie Chan, supervisora municipal; Matt Haney, asambleísta estatal; y Jane Kim, directora del Partido de las Familias Trabajadoras de California.

